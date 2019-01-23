Санкции и всплеск инфляции: у Путина забили тревогу из-за серьезных проблем с экономикой

Российскую Федерацию в 2019 году ожидает новая порция санкций и всплеск инфляции.

"В этом году всплеск инфляции будет, и будет довольно существенный, сейчас допускают 6% годовых", – заявил глава финансового комитета Государственной думы РФ Анатолий Аксаков в интервью "Газета.ру".

По его прогнозам, во второй половине года произойдет снижение темпов инфляции. Это будет связано с тем, что разовый эффект от поднятия акцизов, НДС и повышения курса доллара исчерпается, а дальше начнется нормальная работа экономики.

"Не уверен, что инфляция упадет до 4%, потому что всплеск может быть более высоким, чем ожидали в ЦБ. Но 5%, может 4,5%, вполне возможно", – добавил Аксаков.

При этом глава финансового комитета Государственной думы уверен, что по экономике России удар нанесут и новые санкции.

"В США давят на президента США разными способами, и президент будет отыгрывать это давление, в том числе и конкретными санкционными действиями. Европа, к сожалению, пока еще находится в "плену" у, скажем так, заокеанских товарищей. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что санкционная игра будет продолжаться", – резюмировал Аксаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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