"Першинги" возвращаются — президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о чем, как писала газета New York Times, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявит Путину во время своего визита в Москву, который начнется завтра, в понедельник.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что Россия нарушает ДРСМД:

"Они нарушают его в течение многих лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и производить новые системы вооружений. Мы оставались в рамках соглашения и соблюдали его, а вот Россия, к сожалению, не соблюдает соглашение. Так что мы расторгнем это соглашение и выйдем из него. Россия нарушила соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел с ними переговоры и не вышел. А мы не дадим им нарушать ядерное соглашение и создавать оружие, которое нам создавать нельзя".

В защиту администрации Барака Обамы следует сказать, что три года назад его администрация рассматривала возможность размещения ракет наземного базирования средней дальности в Европе, которые были бы способны уничтожить ядерное оружие России.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в декабре 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Этот договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, стал основой для ликвидации сотен тактических ядерных боеприпасов и их носителей. Под сокращение попали тогда ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров. К маю 1991 года договор был полностью выполнен. В СССР ликвидировали 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, в США и Европе — 859.

Небольшой исторический экскурс в то время — гримаса истории: путинская Россия повторяет путь СССР или как сбитые "Боинги" ликвидируют "империи зла".

Напомню, 1 сентября 1983 года рано утром советский самолет-перехватчик Су-15 двумя ракетами сбил южнокорейский гражданский самолет "Боинг-747", который вылетел из Анкориджа (Аляска) и вошел в советское воздушное пространство. 269 человек — экипаж и все пассажиры — погибли. Сначала советское руководство вовсе отрицало, что самолет был сбит. Но в США записали разговор пилота истребителя с наземным командным пунктом: летчик получил приказ сбить самолет и доложил об исполнении приказа. Тогда в Москве сообщили, что по самолету стреляли, но не попали. И только с третьего раза, через неделю, в заявлении от 6 сентября, признали, что самолет был сбит, и выразили сожаление "по поводу гибели ни в чем не повинных людей". Но было поздно. Мир возмущался не только тем, что погибли невинные люди, но и беспардонным враньем.

Новости Путина разделывают по воскресеньям

Тогдашний президент США Рональд Рейган обвинил советское руководство в массовом убийстве "269 невинных мужчин, женщин и детей. Это преступление против человечности". СССР ответил Западу полной мобилизацией сил в военной сфере. А гонка вооружений и без того достигла невероятных масштабов. За несколько лет до трагедии с "Боингом" в Советском Союзе на вооружение приняли мобильный ракетный комплекс средней дальности "Пионер" (СС-20).

Европейские державы не понимали: зачем Москве новые ракеты? Не намерен ли Советский Союз нанести превентивный удар по военным объектам НАТО, разрушить порты и аэродромы, чтобы не позволить американской армии прийти европейцам на помощь, и после этого захватить весь континент? "Пионеры" напугали и сплотили Западную Европу. Впервые с послевоенных времен против Советского Союза объединились лидеры Франции, Англии и Западной Германии. Они развернули 464 новые крылатые ракеты наземного базирования "Томагавк" и 108 модернизированных ракет "Першинг-2".

Министр обороны СССР Дмитрий Устинов мрачно объяснил на Политбюро: подлетное время "Першинга" — меньше 6 минут. Советское руководство даже не успеет укрыться в бункере. А советским баллистическим ракетам лететь до Соединенных Штатов значительно дольше. Если вообще будет кому отдать приказ… Получилось, что установка "Пионеров" не только не укрепила безопасность СССР, как обещали военные, но, напротив, подорвала ее.

Тем временем в США объявили еще и о намерении создать систему противоракетной обороны. Чем ответил СССР? Предусматривалась полная мобилизация всех возможностей экономики. Прежде всего военные требовали увеличить количество ракет и боеголовок, чтобы никакая система противоракетной обороны с ними не справилась.

"По глубине милитаризации, — писал Валентин Фалин, бывший секретарь ЦК КПСС, — советская экономика не знала равных среди крупных стран. Я при каждом удобном и неудобном случае повторял, что мы ведем гонку вооружений не против Соединенных Штатов, а против самих себя… Танк — минус сельская школа, бомбардировщик — не построенный госпиталь, стратегический ракетный комплекс — потерянный университет, подводная лодка "Тайфун" — годовая жилищная программа Москвы".

Контр-адмирал Игорь Петренко, профессор кафедры оперативного искусства военно-морского флота Военной академии Генштаба, объяснил в "Красной Звезде" на одном примере, почему вооружения обходились стране так дорого:

"Появились многочисленные типы, варианты, проекты оружия, не совместимые друг с другом и с тяжелейшей системой их технического обеспечения. СССР имел 28 типов противокорабельных ракет, США — 2 типа; СССР — 14 зенитных комплексов, США — 5, при этом три из них использовали одну и ту же модернизируемую зенитную ракету".

Профессор Юрий Соломонов, один из создателей ракетной техники ("Пионер" и "Тополь"), писал, что существовало такое количество разработчиков и производителей оружия, что это стало самоедством: "Ситуация, когда на ракетных заводах за год рождалось по 100 и более ракетных комплексов, кроме как нонсенсом не назовешь. Ресурсы страны были не безграничны".

"Наша экономика, — вспоминал председатель Госплана Николай Байбаков, — напоминала "тришкин кафтан": чтобы залатать дыру в одном месте, надо было отрывать кусочек в другом. Неприкасаемыми остались только огромные расходы на оборону".

СССР производил в 5 раз больше тракторов и в 16 раз больше зерноуборочных комбайнов, чем США. И при этом покупал американское зерно. Пик закупок пришелся на последний догорбачевский год — 1984-й: приобрели у Америки и Канады 26,8 миллиона тонн. Советский Союз выплавлял стали на 80 процентов больше, чем Америка, цемента выпускал на 78 процентов больше, нефти добывал на 42 процента больше. В прежние времена СССР считался бы экономическим гигантом. Но в середине 80-х Запад жил в постиндустриальном мире, где микрочипы важнее выплавки чугуна, а сбережение минеральных ресурсов — более важная задача, чем их добыча.

Важное значение имели санкции: Соединенные Штаты запретили продавать Советскому Союзу электронику, компьютеры, газовое и нефтяное оборудование. Первыми это ощутили военные: СССР отставал в создании систем наведения ракет, быстродействующих компьютеров, высокоточного оружия, средств обнаружении подводных лодок, технологии создания невидимых для радаров самолетов.

Второй секретарь Пензенского обкома Г.В. Мясников писал в дневнике: "В государстве все летит к чертовой матери: перебои с топливом, недостаток энергии, сбои по металлу, развалился транспорт… Не клеится ни с промышленностью, ни с селом, валится энергетический баланс, проваливается продовольственная программа, на краю краха денежное обращение".

Безнадежно больной Юрий Андропов говорил:

"Наша экономика в плачевном состоянии, ей нужно придать ускорение, но наши руки связаны афганской войной. Нам не удалось помешать размещению их ракет в Европе. Тут нужно честно сказать: мы проиграли".

И опять все вернулось на круге своем, в настоящее время США небезосновательно считают, что новые российские крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, нарушают этот договор. Россия, как всегда, это отрицает.

Дежавю: Россия опять сбила "Боинг". Расходы на оборону заложены на уровне более 40% бюджета РФ. Россия аннексировала Крым и, как СССР в Афганистане, ведет войну против Украины. Против нее введены санкции. Американцы опять намерены размещать свои ракеты в Европе.

Это дает старт новой гонке вооружений, в которой у России нет никаких шансов. Деградация российской космической отрасли такова, что сегодня падают ракеты, которые до этого исправно летали более 50 лет. Что же говорить о создании новых систем ракетных вооружений?

И это на фоне новых "санкций из ада", которые намерен принять Конгресс США.

Эволюция совка: при Путине советские "Мир, Труд, Май" стали "Пир, Война, Рай", но и это, судя по всему, ненадолго.