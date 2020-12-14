С 14 декабря украинцы могут получить по 8000 гривен из-за карантина
С 14 декабря в Украине выплаты для физических лиц предпринимателей и наемных сотрудников из-за карантина можно получить с помощью приложения "Дія". Однако часть украинцев не сможет претендовать на помощь от государства.
Как сообщил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подать заявление на помощь можно онлайн на портале diia.gov.ua и в приложении "Дія" до 31 декабря.
Вам понадобится электронная подпись для авторизации на портале.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинет гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам.
"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
Подтвердите свое текущее место работы.
Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
Проверьте и отправьте заполненное заявление.
Ожидайте уведомления о начислении выплаты.
Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN.
Ожидайте уведомления об обработке заявления.
В то же время, не все украинцы могут получить помощь от государства. Без выплаты останутся те, кто работал и не платил налоги.
Без выплаты останутся сотрудники:
если после 31 октября 2020-го вид деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна (случаи, когда вид деятельности нарочно меняют ради выплат);
работают по совместительству;
получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.
Предприниматели, если:
официально работают меньше трех месяцев;
платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;
которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;
которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;
которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).
Ранее, в Офисе президента раскрыли детали получения помощи.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября, анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен.
OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.