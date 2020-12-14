С 14 декабря украинцы могут получить по 8000 гривен из-за карантина

С 14 декабря в Украине выплаты для физических лиц предпринимателей и наемны​​х сотрудников из-за карантина можно получить с помощью приложения "Дія". Однако часть украинцев не сможет претендовать на помощь от государства.

Как сообщил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подать заявление на помощь можно онлайн на портале diia.gov.ua и в приложении "Дія" до 31 декабря.

Вам понадобится электронная подпись для авторизации на портале.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинет гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам.

"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ. В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь". "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи. Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Ожидайте уведомления об обработке заявления.

В то же время, не все украинцы могут получить помощь от государства. Без выплаты останутся те, кто работал и не платил налоги.

Без выплаты останутся сотрудники:

если после 31 октября 2020-го вид деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна (случаи, когда вид деятельности нарочно меняют ради выплат);

работают по совместительству;

получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.

Предприниматели, если:

официально работают меньше трех месяцев;

платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;

которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).

Ранее, в Офисе президента раскрыли детали получения помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября, анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен.

OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.