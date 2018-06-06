УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт
Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
ЕкономістВсе статьи автора

Розподіл офіційних зарплат в Україні

888Читать новость на украинском

І так, зробив те, що всі так просили: розподіл офіційних зарплат в Україні.

1) Тепер ви можете дізнатися, що:

- 10% офіційно працюючих в Україні отримують зарплату більше, ніж 14 777 грн.

- якщо б збільшили з квітня мінімальну зарплату до 5000 грн, то це прямо стосувалося б 39% офіційно працюючих, яким нарахували в квітні зарплату до 5000 грн.

- 7,8% офіційно працюючим в квітні було нараховано мінімальну зарплату або менше.

Новости
Приріст доларового ВВП України - найбільший у Європі

2) Тепер ви можете легко перевірити скільки офіційно заробляєте порівняно з іншими в Україні, для цього треба лише знати суму нарахованої вам зарплати в квітні 2018 року.

Якщо суму нарахованої зарплати ви не знаєте, то берете суму офіційно отриману вами в квітні і множите її на 1,2422, так ви дізнаєтесь суму, яку вам нараховував роботодавець до відрахування податку на доходи та військового збору.

Потім ви дивитесь в якому ви діапазоні, нижня границя цього діапазону покаже у якого відсотка українців зарплата менше, ніж у вас.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Володимир КомпанієцьВолодимир Компанієць
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Володимира Компанійця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги