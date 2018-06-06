І так, зробив те, що всі так просили: розподіл офіційних зарплат в Україні.

1) Тепер ви можете дізнатися, що:

- 10% офіційно працюючих в Україні отримують зарплату більше, ніж 14 777 грн.

- якщо б збільшили з квітня мінімальну зарплату до 5000 грн, то це прямо стосувалося б 39% офіційно працюючих, яким нарахували в квітні зарплату до 5000 грн.

- 7,8% офіційно працюючим в квітні було нараховано мінімальну зарплату або менше.

2) Тепер ви можете легко перевірити скільки офіційно заробляєте порівняно з іншими в Україні, для цього треба лише знати суму нарахованої вам зарплати в квітні 2018 року.

Якщо суму нарахованої зарплати ви не знаєте, то берете суму офіційно отриману вами в квітні і множите її на 1,2422, так ви дізнаєтесь суму, яку вам нараховував роботодавець до відрахування податку на доходи та військового збору.

Потім ви дивитесь в якому ви діапазоні, нижня границя цього діапазону покаже у якого відсотка українців зарплата менше, ніж у вас.