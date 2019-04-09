Россию заставили выплатить Навальному крупную сумму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российский власти выплатить оппозиционеру Алексею Навальному ​€20 тыс.

Как передает РБК, сумма должна быть уплачена в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным помещением под домашний арест, и €2,7 тыс. в счет погашения судебных издержек.

В решении ЕСПЧ подчеркивается, что введенные в отношении Навального ограничения "преследовали цель подавления политического плюрализма".

Алексей Навальный Федеральное агентство новостей

В феврале 2014 года Навальный был помещен под домашний арест, ему было запрещено покидать пределы квартиры, а также пользоваться интернетом и телефоном. ​В своем решении ЕСПЧ назвал введенные ограничения незаконными, в документе подчеркивается, что Навальный не пытался скрыться от следствия, а потому помещение его под домашний арест было нарушением ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на свободу и личную неприкосновенность").

Запрет на использование средств коммуникации ЕСПЧ считает допустимым, однако в случае Навального такая мера, как следует из решения, "нарушала его свободу выражения мнения (ст. 10 Конвенции)".

​В действиях российских властей ЕСПЧ усмотрел также нарушение ст. 18 Конвенции, сочтя их политически мотивированными. Сам Навальный на своей странице в Instagram назвал решение ЕСПЧ своей победой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская компания "Конкорд", принадлежащая Евгению Пригожину, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, заплатила штраф, выписанный судом сторонникам оппозиционера Алексея Навального.

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