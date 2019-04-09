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Россию заставили выплатить Навальному крупную сумму

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российский власти выплатить оппозиционеру Алексею Навальному ​€20 тыс.

Как передает РБК, сумма должна быть уплачена в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным помещением под домашний арест, и €2,7 тыс. в счет погашения судебных издержек.

В решении ЕСПЧ подчеркивается, что введенные в отношении Навального ограничения "преследовали цель подавления политического плюрализма".

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Федеральное агентство новостей

В феврале 2014 года Навальный был помещен под домашний арест, ему было запрещено покидать пределы квартиры, а также пользоваться интернетом и телефоном. ​В своем решении ЕСПЧ назвал введенные ограничения незаконными, в документе подчеркивается, что Навальный не пытался скрыться от следствия, а потому помещение его под домашний арест было нарушением ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на свободу и личную неприкосновенность").

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Запрет на использование средств коммуникации ЕСПЧ считает допустимым, однако в случае Навального такая мера, как следует из решения, "нарушала его свободу выражения мнения (ст. 10 Конвенции)".

​В действиях российских властей ЕСПЧ усмотрел также нарушение ст. 18 Конвенции, сочтя их политически мотивированными. Сам Навальный на своей странице в Instagram назвал решение ЕСПЧ своей победой.

Победа. Только что Европейский суд признал, что домашний арест, под которым я провёл год в 2014 году был незаконным. Нарушены статьи Конвенции по правам человека: 5 (незаконное лишение свободы), 10 (право на свободу мнения), 18 (политический мотив). Поздравляю нашу юридическую команду и всех честных людей, поддерживавших нас. Уверен, что это решение будет иметь важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская компания "Конкорд", принадлежащая Евгению Пригожину, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, заплатила штраф, выписанный судом сторонникам оппозиционера Алексея Навального.

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Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Теги
Новости РоссииЕвропейский суд по правам человека
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andrei andrei
andrei andrei
Крупная сумма? Смешно. Думаю, и этого Лешик не увидит😁
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Nemo Александр
Nemo Александр
andrei andrei, вот и я думаю, что не увидит. Да где это вообще видано, чтобы гопники и воры по решению суда выплатили компенсации. Это ж для них западло.
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