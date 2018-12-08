Россию могут отключить от SWIFT: что будет с банковскими картами

Если США введут санкции против крупнейших российских банков и отключат их от SWIFT, это не повлияет на платежи в России, поскольку расчеты внутри страны проводятся через собственную систему платежных карт.

В частности, в РФ после введения в 2014 году западных санкций за оккупацию Крыма создали альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщает "Газета.ру".

По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций (в SWIFT свыше 11 тысяч участников).

При этом в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT, к примеру, работающие в Крыму банки.

Ожидается, что к российской системе в скором времени смогут подключаться и нерезиденты. Соответствующий законопроект на днях внесли в Государственную думу.

Однако, в случае отключения России от SWIFT, банковские карты россиян в других странах работать через СПФС не будут. В связи с этим расплачиваться с их помощью за рубежом держатели таких карт не смогут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

В связи с этим в 10 областях Украины ввели военное положение.