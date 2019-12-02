Россия заплатит долг: Украина озвучила жесткое условие по транзиту газа

Украина рассмотрит предложение России о новых условиях на транзит газа только после того, как поднимут вопрос о компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

Об этом заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель на брифинге, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что на этом Украина будет настаивать, когда будет рассматривать предложение России.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил Оржель.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для нее также критически важные моменты.

При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было "никаких технических проблем" или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.

28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

Оржель ранее заявлял, что Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

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