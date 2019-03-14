Россия впервые оценила стоимость всей своей нефти

Министерство природных ресурсов и экологии России оценило запасы всех полезных ископаемых страны в 55,2 трлн рублей (22,5 трлн гривен).

Это составляет 60% валового внутреннего продукта РФ за 2017 год, сообщает РБК.

В частности, стоимость запасов российской нефти составила 39,6 трлн рублей (161,9 трлн гривен), газа – 11,3 трлн рублей (4,6 трлн гривен), коксующегося угля – почти 2 трлн рублей (0,8 трлн гривен).

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Запасы железной руды Минприроды оценило в 808 млрд рублей (330,5 млрд гривен), алмазов – в 505 млрд рублей (206,5 млрд гривен), золота – в 480 млрд рублей (196,3 млрд гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

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