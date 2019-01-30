Россия руками Фукса захватывает газовый рынок: украинские власти содействуют

В Украине до 20% газового рынка оказались в руках российского олигарха Павла Фукса, которого в СМИ связывают с ФСБ РФ. За несколько лет он присвоил активы сбежавшего окружения экс-президента Януковича и вне конкурса получил лицензии на добычу газа.

Несколько недель назад Фукс фактически получил подарок от государства – "Надра Украины" отдали ему свою долю в компании, которая получила лицензию на добычу газа на месторождения общей площадью около 2 тыс. кв.м. Провернуть такие схемы без покровителей в кабинетах власти было бы практически невозможно.

В результате вместо того, чтобы вернуть активы, которые были незаконно получены во времена режима Януковича, при новой власти их фактически передали связанному с государством-агрессором олигарху. Причем стоимость газа во всех месторождениях составляет как минимум $5,9 млрд! Фактически это те средства, которые "подарили" Фуксу.

OBOZREVATEL продолжает серию публикаций о новоиспеченном олигархе с российским паспортом, который за короткий период фактически поставил энергетическую безопасность страны под вопрос.

Главное:

Павел Фукс получил газовый бизнес от окружения Януковича ;

компании, которые достались олигарху, имеют лицензии на добычу газа в одном из самых перспективных месторождений в стране;

государственная компания "Надра Украины" передала свою долю в компании Фукса менеджеру олигарха, условия сделки засекретили.

Павел Фукс получает лицензии на добычу газа вне конкурса;

в результате многочисленных схем часть месторождений рискует оказаться под контролем связанного с ФСБ России олигарха.

Преступная халатность или пособничество: как государство подарило Фуксу компанию

East Europe Petroleum – одна из самых удачных газовых компаний в Украине. Ее создал сбежавший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. В 2014-м лицензии заморозили, но после покупки российским олигархом Павлом Фуксом дела пошли вверх.

Компания на тот момент имела 19 лицензий на добычу газа. Фуксу удалось в краткие сроки вернуть спецразрешения. Более того, 16 из 19 восстановили в один день – 22 августа 2017 года. После этого East Europe Petroleum получила еще ряд лицензий на добычу газа в Полтавской области. Летом 2018 года Полтавский облсовет расширил лицензии Фукса без каких-либо конкурсов. При этом государственная компания "Укргаздобыча", вопреки всем попыткам, получить разрешения не смогла.

Только East Europe Petroleum имеет разрешения на добычу газа на месторождениях общей площадью около 2 тыс. кв.м.

"Активы вообще были очень проблемными. Кто может такое купить? Тот, кто может решить проблемы. Сделки проходили с огромной скидкой, прошлые владельцы скорее избавились от активов, а не выгодно их продали Фуксу", – рассказывает собеседник OBOZREVATEL в газовом рынке.

При этом, как отмечает источник, главная цель Фукса – Сахалинское месторождение в Харьковской области. "Девон", "Укрнефтебурение" и East Europe Petroleum (все достались олигарху от окружения Януковича) имели лицензии на разработку. А там только по подтвержденным данным запасов примерно на 15 млрд куб.м. газа. По актуальной цене такой объем газа можно продать примерно за $3,9 млрд.

Запасы газа в Полтавской области, которые попали к Фуксу, оцениваются в 8 млрд куб.м. По рыночной цене это около $2 млрд. В сумме в собственности Фукса оказались запасы газа на $5,9 млрд!

"Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. Кубов. Запасы на остальной плоскостей неизвестны, но это очень перспективные участки – Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже", – пишет на своей странице в соцсети бывший журналист Дмитрий Гнап.

Еще несколько недель назад East Europe Petroleum на 67% принадлежала кипрскому оффшору, за которым стоит Фукс, и 33% – государственной компании "Надра Украины". Изначально участие государства помогало Ставицкому получить лицензии на специальных условиях. Но сейчас, когда компания оказалась под контролем Фукса, расширила лицензии и получила лакомый кусок рынка, от госдоли решили избавиться.

"Надра Украины" в конце прошлого года вышли из компании и передали свою долю "Авант Трейд Лимитед". Учредитель указанной компании некая Мартыненко Мария Владимировна. Она ранее называла себя директором всей той же East Europe Petroleum. Таким образом, все 100% акций оказались в руках российского олигарха Павла Фукса. Активы компании оцениваются в 160 млн грн. А реальная стоимость компаний, с учетом лицензий на месторождения, может быть в десятки раз выше.

Мария Мартыненко lb.ua

На официальный запрос "Надра Украины" ответили OBOZREVATEL, что условия сделки разглашать не будут, так как это коммерческая тайна. Поэтому узнать, по какой цене, и с какой скидкой государство подарило Фуксу долю в газовой компании, не удастся.

"Информация о том, сколько Национальная акционерная компания "Надра Украины" получила в результате отчуждения доли Компании, что составляет 33% в уставном капитале East Europe Petroleum, относится к информации, которая вошла в Список сведений, составляет коммерческую тайну Национальной акционерное компании "Надра Украины", что в свою очередь предусматривает ограничение доступа третьих лиц к такой информации", – говорится в ответе госкомпании.

Ранее в СМИ появлялись публикации о связях главы Геонадр (в сферу ее управления входят "Надра Украины") Олега Кирилюка с Павлом Фуксом. Кроме того, источники OBOZREVATEL указывают: российскому олигарху также помогал один из членов правления "Надра Украины".

Как олигарху достались активы Януковича

Олигарх с российским паспортом и наградой от Путина, которого в СМИ связывают с ФСБ РФ, всего за несколько лет завладел лакомым куском газового рынка Украины. С одной стороны, сбежавшее окружение Януковича передало ему пакет акций сразу в нескольких компаниях, с другой стороны – по странному стечению обстоятельств эти компании вернули "спящие" лицензии и получили новые. Без конкурсов.

"Он покупал спящие лицензии на добычу, потом очень быстро они "просыпались", – рассказывает участник рынка.

"Он покупал спящие лицензии на добычу, потом очень быстро они "просыпались". Еще был связан с Полтавской газонефтяной компанией, но вроде как продал долю Хомутыннику. Сейчас очень активно наращивает обороты", – рассказывает OBOZREVATEL один из участников газового рынка.

К слову, партнер Фукса народный депутат Виталий Хомутынник также является акционером "Укрнефтебурение" и имеет совместный офис с олигархом (см. видео).

Без покровительства в высоких властных кабинетах построить такой бизнес было бы практически невозможно. Как ранее писал OBOZREVATEL, Павла Фукса связывают с руководством Геонадр. Кроме того, по информации от участников рынка, также "свой" человек у олигарха есть среди членов правления государственной компании "Надра Украины".

На данный момент олигарх владеет акциями в следующих газовых компаниях:

ДК "Укрнефтебурение" (добывает более 530 млн куб.м. в год)

"ДВ нефтегазодобывающая компания"

ЧАО "Девон"

East Europe Petroleum

Газовый бизнес связанного с Кремлем олигарха по разным оценкам суммарно может составлять до 20% всей частной газодобычи в Украине. Руками Фукса Россия фактически продолжает гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива. О том, что Павел Фукс может осуществлять свои махинации в Украине под контролем Кремля, также заявили журналисты Al Jazeera.

Замешенные в газовых схемах Фукса украинские чиновники фактически сдают стратегически важные активы Украины стране-агрессору. И от того, как быстро на ситуацию отреагируют сотрудники СБУ, НАБУ и других правоохранительных органов, зависит будущее Украины.

OBOZREVATEL продолжит вскрывать схемы Павла Фукса и выяснит, кто из представителей власти покрывает схемы скандального олигарха.

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