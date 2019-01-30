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Россия руками Фукса захватывает газовый рынок: украинские власти содействуют

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В Украине до 20% газового рынка оказались в руках российского олигарха Павла Фукса, которого в СМИ связывают с ФСБ РФ. За несколько лет он присвоил активы сбежавшего окружения экс-президента Януковича и вне конкурса получил лицензии на добычу газа.

Несколько недель назад Фукс фактически получил подарок от государства – "Надра Украины" отдали ему свою долю в компании, которая получила лицензию на добычу газа на месторождения общей площадью около 2 тыс. кв.м. Провернуть такие схемы без покровителей в кабинетах власти было бы практически невозможно.

В результате вместо того, чтобы вернуть активы, которые были незаконно получены во времена режима Януковича, при новой власти их фактически передали связанному с государством-агрессором олигарху. Причем стоимость газа во всех месторождениях составляет как минимум $5,9 млрд! Фактически это те средства, которые "подарили" Фуксу.

OBOZREVATEL продолжает серию публикаций о новоиспеченном олигархе с российским паспортом, который за короткий период фактически поставил энергетическую безопасность страны под вопрос.

Главное:

  • Павел Фукс получил газовый бизнес от окружения Януковича;

  • компании, которые достались олигарху, имеют лицензии на добычу газа в одном из самых перспективных месторождений в стране;

  • государственная компания "Надра Украины" передала свою долю в компании Фукса менеджеру олигарха, условия сделки засекретили.

  • Павел Фукс получает лицензии на добычу газа вне конкурса;

  • в результате многочисленных схем часть месторождений рискует оказаться под контролем связанного с ФСБ России олигарха.

Преступная халатность или пособничество: как государство подарило Фуксу компанию

East Europe Petroleum – одна из самых удачных газовых компаний в Украине. Ее создал сбежавший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. В 2014-м лицензии заморозили, но после покупки российским олигархом Павлом Фуксом дела пошли вверх.

Россия руками Фукса захватывает газовый рынок: украинские власти содействуют

Компания на тот момент имела 19 лицензий на добычу газа. Фуксу удалось в краткие сроки вернуть спецразрешения. Более того, 16 из 19 восстановили в один день – 22 августа 2017 года. После этого East Europe Petroleum получила еще ряд лицензий на добычу газа в Полтавской области. Летом 2018 года Полтавский облсовет расширил лицензии Фукса без каких-либо конкурсов. При этом государственная компания "Укргаздобыча", вопреки всем попыткам, получить разрешения не смогла.

Только East Europe Petroleum имеет разрешения на добычу газа на месторождениях общей площадью около 2 тыс. кв.м.

"Активы вообще были очень проблемными. Кто может такое купить? Тот, кто может решить проблемы. Сделки проходили с огромной скидкой, прошлые владельцы скорее избавились от активов, а не выгодно их продали Фуксу", – рассказывает собеседник OBOZREVATEL в газовом рынке.

При этом, как отмечает источник, главная цель Фукса – Сахалинское месторождение в Харьковской области. "Девон", "Укрнефтебурение" и East Europe Petroleum (все достались олигарху от окружения Януковича) имели лицензии на разработку. А там только по подтвержденным данным запасов примерно на 15 млрд куб.м. газа. По актуальной цене такой объем газа можно продать примерно за $3,9 млрд.

Запасы газа в Полтавской области, которые попали к Фуксу, оцениваются в 8 млрд куб.м. По рыночной цене это около $2 млрд. В сумме в собственности Фукса оказались запасы газа на $5,9 млрд!

"Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. Кубов. Запасы на остальной плоскостей неизвестны, но это очень перспективные участки – Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже", – пишет на своей странице в соцсети бывший журналист Дмитрий Гнап.

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Газовая схема Фукса: рынок Украины захватывает Россия

Еще несколько недель назад East Europe Petroleum на 67% принадлежала кипрскому оффшору, за которым стоит Фукс, и 33% – государственной компании "Надра Украины". Изначально участие государства помогало Ставицкому получить лицензии на специальных условиях. Но сейчас, когда компания оказалась под контролем Фукса, расширила лицензии и получила лакомый кусок рынка, от госдоли решили избавиться.

"Надра Украины" в конце прошлого года вышли из компании и передали свою долю "Авант Трейд Лимитед". Учредитель указанной компании некая Мартыненко Мария Владимировна. Она ранее называла себя директором всей той же East Europe Petroleum. Таким образом, все 100% акций оказались в руках российского олигарха Павла Фукса. Активы компании оцениваются в 160 млн грн. А реальная стоимость компаний, с учетом лицензий на месторождения, может быть в десятки раз выше.

Мария Мартыненко

Мария Мартыненко

lb.ua

На официальный запрос "Надра Украины" ответили OBOZREVATEL, что условия сделки разглашать не будут, так как это коммерческая тайна. Поэтому узнать, по какой цене, и с какой скидкой государство подарило Фуксу долю в газовой компании, не удастся.

Россия руками Фукса захватывает газовый рынок: украинские власти содействуют

Россия руками Фукса захватывает газовый рынок: украинские власти содействуют

"Информация о том, сколько Национальная акционерная компания "Надра Украины" получила в результате отчуждения доли Компании, что составляет 33% в уставном капитале East Europe Petroleum, относится к информации, которая вошла в Список сведений, составляет коммерческую тайну Национальной акционерное компании "Надра Украины", что в свою очередь предусматривает ограничение доступа третьих лиц к такой информации", – говорится в ответе госкомпании.

Ранее в СМИ появлялись публикации о связях главы Геонадр (в сферу ее управления входят "Надра Украины") Олега Кирилюка с Павлом Фуксом. Кроме того, источники OBOZREVATEL указывают: российскому олигарху также помогал один из членов правления "Надра Украины".

Как олигарху достались активы Януковича

Олигарх с российским паспортом и наградой от Путина, которого в СМИ связывают с ФСБ РФ, всего за несколько лет завладел лакомым куском газового рынка Украины. С одной стороны, сбежавшее окружение Януковича передало ему пакет акций сразу в нескольких компаниях, с другой стороны – по странному стечению обстоятельств эти компании вернули "спящие" лицензии и получили новые. Без конкурсов.

"Он покупал спящие лицензии на добычу, потом очень быстро они "просыпались", – рассказывает участник рынка.

"Он покупал спящие лицензии на добычу, потом очень быстро они "просыпались". Еще был связан с Полтавской газонефтяной компанией, но вроде как продал долю Хомутыннику. Сейчас очень активно наращивает обороты", – рассказывает OBOZREVATEL один из участников газового рынка.

К слову, партнер Фукса народный депутат Виталий Хомутынник также является акционером "Укрнефтебурение" и имеет совместный офис с олигархом (см. видео).

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Без покровительства в высоких властных кабинетах построить такой бизнес было бы практически невозможно. Как ранее писал OBOZREVATEL, Павла Фукса связывают с руководством Геонадр. Кроме того, по информации от участников рынка, также "свой" человек у олигарха есть среди членов правления государственной компании "Надра Украины".

На данный момент олигарх владеет акциями в следующих газовых компаниях:

  • ДК "Укрнефтебурение" (добывает более 530 млн куб.м. в год)

  • "ДВ нефтегазодобывающая компания"

  • ЧАО "Девон"

  • East Europe Petroleum

Газовый бизнес связанного с Кремлем олигарха по разным оценкам суммарно может составлять до 20% всей частной газодобычи в Украине. Руками Фукса Россия фактически продолжает гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива. О том, что Павел Фукс может осуществлять свои махинации в Украине под контролем Кремля, также заявили журналисты Al Jazeera.

Замешенные в газовых схемах Фукса украинские чиновники фактически сдают стратегически важные активы Украины стране-агрессору. И от того, как быстро на ситуацию отреагируют сотрудники СБУ, НАБУ и других правоохранительных органов, зависит будущее Украины.

OBOZREVATEL продолжит вскрывать схемы Павла Фукса и выяснит, кто из представителей власти покрывает схемы скандального олигарха.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Рынок газа
Персона
Павел Фукс
Место
Украина
Теги
газопроводгазмошенники
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