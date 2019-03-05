Россия резко увеличила транзит газа через Украину: что произошло

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-феврале 2019 года вырос до 13,8 млрд кубометров.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года транзит увеличился на 14,7%, свидетельствуют данные государственного предприятия по поставке, транспортировке и хранению природного газа "Укртрансгаз".

При этом в феврале транзит газа из России по территории Украины составил 6,2 млрд куб. м.

По информации "Укртрансгаза", это на 3,3%, больше, чем в феврале прошлого года.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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