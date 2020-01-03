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3 января • обновлено в 15:19
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Россия перекрыла нефть Беларуси: у Гончарука сообщили о неотложных мерах для Украины

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине.

В то же время ведомство отрицает влияние прекращения поставок на ситуацию в стране в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение об остановке поставок нефти из РФ в Республику Беларусь на ситуацию в Украине в ближайшее время никак не повлияет", – сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.

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"Мы постоянно мониторим ситуацию и работаем над общим планом действий по устранению любого негативного влияния, касающегося товарооборота нефти и нефтепродуктов из РФ", – резюмировал он.

В частности, в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода сообщили об отсутствии контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращении поставок с 1 января 2020 года.

Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. Текущие запасы нефти позволят сохранить загрузку заводов на технологически приемлемом уровне до середины января.

Министерство развития экономики разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине

Министерство развития экономики разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
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Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
ВСУ готовят телеги. Ахрессорской нафты нема.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Беларусь устроила "сюрприз" Путину: поставки нефти полностью прекращены" Ахахахахахахааа!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Утром писали "Беларусь устроила сюрприз России и отказалась от российской нефти!" Днём уже становится ясно, кому на самом деле был сюрприз. Засуетились, чубатые
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Кристина Стефанова, Забегали они как тараканы.))))
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