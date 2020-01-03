Россия перекрыла нефть Беларуси: у Гончарука сообщили о неотложных мерах для Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине.

В то же время ведомство отрицает влияние прекращения поставок на ситуацию в стране в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решение об остановке поставок нефти из РФ в Республику Беларусь на ситуацию в Украине в ближайшее время никак не повлияет", – сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.

"Мы постоянно мониторим ситуацию и работаем над общим планом действий по устранению любого негативного влияния, касающегося товарооборота нефти и нефтепродуктов из РФ", – резюмировал он.

В частности, в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода сообщили об отсутствии контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращении поставок с 1 января 2020 года.

Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. Текущие запасы нефти позволят сохранить загрузку заводов на технологически приемлемом уровне до середины января.

Министерство развития экономики разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!