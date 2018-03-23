Россия отреагировала на разрыв Украиной экономического сотрудничества

Россия считает, что прекращение программы экономического сотрудничества со стороны Украины является уничтожением советского наследия.

"Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство", – заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передают "Українські новини".

По его словам, речь идет о наследии в передовых, высокотехнологичных отраслях – атомной промышленности и энергетике, ракетостроении, космических технологиях, авиационной промышленности, транспорте и военно-промышленной сфере.

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"Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяет выделяемые Евросоюзом мизерные квоты на поставку в ЕС, с позволения сказать, стратегических сырьевых товаров", – отметил Кожин.

Напомним, о готовности одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ еще 16 марта заявлял премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.