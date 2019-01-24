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''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''

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В России детский омбудсмен заявил, что школьники во время уроков теряют сознание от голода. В сети считают, что в этом виновато правительство и президент РФ Владимир Путин.

Шокирующая информация стала темой бурного обсуждения в сети. Напомним, детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын заявил о голодных обмороках у школьников. У родителей, по его словам, все чаще нет 50 рублей (20 грн), которые ребенок должен платить за обеды.

Среди российских пользователей Twitter прокатилась волна негодования: "У людей нет 50 рублей ребенку на еду. Как же похорошела Россия при Владимире Владимировиче Путине", "Естественно, начался крик, что "в 90-е было гораздо хуже". В 90-е не только этих детей на свете не было. В начале 90-х даже некоторых их родителей не было. Понимаете? Люди родились, выросли, у них уже свои дети родились, а проблема 50 рублей ребенку на обед так и остается", "При Владимире Владимировиче Путине россияне так резко встали с колен, что сразу упали в обморок", "Если ребёнок утром съест бутерброд и чай - до 2-х - 3-х часов ничего не случится. Значит и дома жрать нечего", "Таких проблем не было в 90-е, ни в детском саду, ни в школе. Всегда кормили", "В случае обморока, дайте подышать ребенку крымским воздухом!".

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''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''

На ситуацию также обратил внимание российский оппозиционер Алексей Навальный на своей странице в Twitter. Он отметил, что при таком раскладе в России чиновники все равно получают миллионные премии.

"В Кемеровской области школьники падают в голодные обмороки - у их родителей нет 50 рублей на школьный обед. Бывший губернатор Тулеев получает из бюджета специальные премии за звания почетный гражданин нескольких городов. Сумма - 3 млн в год. Это 60 тыс школьных обедов", - написал Навальный.

Его мнение поддержали многие пользователи: "Зато за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционных продуктов", "П - прорыв по-путински", "Эта новость прекрасно сочетается с виллой Соловьёва", "При Японии такой бы хе*ни не было", "Сейчас либо введут налог на школьные обеды, либо СМС-ками на обеды для малоимущих собирать будут, а скорее всего и то и другое. Хоть убейся, ну не догоняет большинство где у этих проблем корень", "Дети же чужие, не свои".

''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''
''Резко встали с колен'': в России разозлились из-за провала ''русского мира''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной государственной думы Леонид Калашников заявил, что Россия якобы спасает от голодной смерти миллионы украинских граждан. По его словам, прежде всего речь идет о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и о заробитчанах, работающих в стране-агрессоре.

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Место
Россия
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