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МирСпорт

Резкий обвал лиры: в НБУ раскрыли влияние на Украину

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Резкий обвал финансового рынка в Турции не повлияет на национальную экономику Украины, поскольку она слабо интегрирована в мировой финансовый рынок.

Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в комментарии "Интерфакс-Украина", ситуация в Анкаре вызвала спад интереса инвесторов к активам развивающихся стран, но на ситуацию на валютном рынке это не повлияет.

По его словам, со временем гривна может косвенно почувствовать последствия обвала лиры из-за внешней торговли, поскольку Турция является одним из крупнейших рынков сбыта украинской продукции.

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Чурий пояснил, что обвал турецкого финансового рынка может вызвать снижение платежеспособного спроса в стране и, соответственно, привести к сокращению объема экспорта из Украины.

Он также напомнил, что США недавно повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции. Соответственно, следует ожидать высвобождения части продукции, направляемой в Штаты, и, как следствие, снижение цен на черные металлы в регионе.

Он считает, что в общем девальвация лиры в итоге может оказать положительное влияние и на экономику Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 августа, турецкая лира упала еще на 11% по отношению к доллару. Эксперты считают, что обвал может привести к глобальному кризису.

Финансовые аналитики также предупредили, что падение лиры и рубля может повлиять на девальвацию гривни, но она не будет для Украины существенной.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Олег Чурий
Место
Украина
Объекты
ТурцияУкраинаНБУгривня
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