Резкий обвал лиры: в НБУ раскрыли влияние на Украину

Резкий обвал финансового рынка в Турции не повлияет на национальную экономику Украины, поскольку она слабо интегрирована в мировой финансовый рынок.

Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в комментарии "Интерфакс-Украина", ситуация в Анкаре вызвала спад интереса инвесторов к активам развивающихся стран, но на ситуацию на валютном рынке это не повлияет.

По его словам, со временем гривна может косвенно почувствовать последствия обвала лиры из-за внешней торговли, поскольку Турция является одним из крупнейших рынков сбыта украинской продукции.

Чурий пояснил, что обвал турецкого финансового рынка может вызвать снижение платежеспособного спроса в стране и, соответственно, привести к сокращению объема экспорта из Украины.

Он также напомнил, что США недавно повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции. Соответственно, следует ожидать высвобождения части продукции, направляемой в Штаты, и, как следствие, снижение цен на черные металлы в регионе.

Он считает, что в общем девальвация лиры в итоге может оказать положительное влияние и на экономику Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 августа, турецкая лира упала еще на 11% по отношению к доллару. Эксперты считают, что обвал может привести к глобальному кризису.

Финансовые аналитики также предупредили, что падение лиры и рубля может повлиять на девальвацию гривни, но она не будет для Украины существенной.