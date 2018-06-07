Революция с субсидиями: украинцам приготовили новую программу

Украинцы уже со следующего года будут сами оплачивать коммуналку по полной стоимости. Субсидии монетизируют, то есть будут предоставлять деньгами. Семья вместо платежки, в которой указывается сумма за коммуналку уже с учетом скидки, получит живые деньги. Нововведение коснется в отопительный сезон практически каждого второго украинца.

OBOZREVATEL разобрался, как и когда в Украине заработает монетизация субсидий.

Два этапа: монетизацию начнут с ОСМД

Новую систему испытают на тех домах, которые объединились в ОСМД. Учитывая, что у них уже открыты счета, и они могут отказаться от услуг конкретной управляющей компании, такое решение не потребует больших усилий. То есть в первую очередь монетизируют взносы ОСМД, платежи на обслуживание дома и придомовой территории.

А вот с централизованными услугами – водоснабжением, отоплением, электроэнергией – сложнее. Здесь придется открывать для каждой квартиры (или частного дома) персональный счет. Как рассказывают в Министерстве социальной политики, речь идет о персональных счетах в банках.

Сейчас в правительстве разрабатывают методику, как контролировать, как украинцы будут тратить деньги. Если средства выделят на оплату коммуналки, а их просто проедят, в результате у государства возникнет сразу две большие проблемы. Долги за коммунальные услуги резко вырастут, а у субсидиантов придется каким-то образом забирать потраченные не по назначению деньги.

Выход из этой ситуации – создать целевые счета, так называемые "социальные карточки". Оплатить с их помощью можно будет только счета за воду, тепло, газ, свет, а вот расплатиться в супермаркете или снять наличку в банкомате не получится. "После выпуска таких карт большинство субсидиантов в доме ОСМД будут получать деньги непосредственно на карточки", - заявили в Министерстве социальной политики. После того, как обновленную программу испытают на домах с ОСМД, практику распространят и на остальных украинцев.

Одна из последних версий методики предполагала, что субсидии будут назначать в пределах социальных нормативов, но по факту потребления. Это означает, что если потратил больше нормы, то дадут деньги только на норму, а если потратил меньше нормы, то дадут деньги на меньший объем. С одной стороны, такая методика позволяет государству экономить на субсидиях, а с другой – не стимулирует экономить коммунальные услуги. Есть и второй вариант, который ранее также озвучивали в правительстве, присылать деньги на оплату коммунальных услуг на норматив, а если тратят меньше, отдавать эти деньги семьям. В таком случае на монетизации можно будет зарабатывать.

Перед монетизацией – проверка

Международные кредиторы Украины настаивают – перед тем, как проводить монетизацию, нужно ужесточить проверку получателей скидок. Иначе деньги будут раздавать тем, кто и так может платить по счетам. Новые механизмы проверок уже прописали в соответствующих законопроектах. Так, Министерство финансов предлагает ввести трехэтапный контроль – при оформлении субсидии, во время получения помощи и после того, как субсидию забрали. Нашли нарушение – использованную скидку возвращают в бюджет.

Свое предложение разработали и в Министерстве социальной политики, они предлагают пустить по домам украинцев социальных инспекторов. О том, как будут работать нововведения, если соответствующие решения поддержит Рада, ранее подробно писал OBOZREVATEL.

Украина тратит на субсидии рекордную в своей истории сумму – больше 70 млрд грн в год. Расходы на программу растут ежегодно и после грядущего повышение тарифов могут увеличиться еще на 27 млрд грн (при условии повышения тарифа на газ до уровня импортного паритета, подорожания горячей воды и отопления). Монетизация позволит со временем избавиться от монополии отдельных предприятий. Когда субсидии будут давать потребителям, они смогут сами выбирать, у кого покупать коммунальные услуги и кому отдавать выделенную государством помощь.