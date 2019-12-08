Разрешат взламывать квартиры и отключать от коммуналки: в Раду внесли скандальный проект

Верховная Рада Украины собирается разрешить коммунальщикам взламывать квартиры и принудительно отключать их от предоставляемых услуг. Скандальная норма появилась в поправках к закону "О жилищно-коммунальных услугах", которые поданы в парламент для рассмотрения народными депутатами.

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Главное:

Депутаты предлагают разрешить коммунальщикам отключать пользователей от комуслуг, путем взлома квартир.

В действующем законе о ЖКХ прописана норма, которая позволяет несанкционированный доступ в квартиру, но только в случае угрозы жизни или здоровью человека.

Юристы считают, что предлагаемая норма нарушает Конституцию Украины и права человека на частную жизнь.

Ранее в новом законе о ЖКХ появилось право на отключение от услуги в случае задолженности.

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Скандальная правка

Внесенный в Верховную Раду проект закона №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг" по сути призван решить некоторые проблемы в сфере ЖКХ, которые возникли в связи с вступлением в силу нового закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Верховная Рада УНИАН

Так, согласно пояснительной записке, законопроект будет определять полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по установлению тарифов на отопление. Кроме того, закон должен изменить принцип формирования тарифов на услуги в сфере ЖКХ.

Еще одной задачей документа является – упорядочить процесс заключения договоров о предоставлении ЖКУ, на которые украинцы должны перейти уже с 1 мая 2020 года, и некоторые другие моменты.

Проект закона прошел рассмотрение профильным комитетом ВР по вопросам ЖКХ и рекомендован к рассмотрению народными депутатами. А вот о том, что в предлагаемом к принятию законопроекте появилось довольно странное дополнение, ни в пояснительной записке, ни в выводах профильного комитета речи не идет.

К слову, в ст. 29 закона о ЖКХ, которая регулирует порядок доступа к жилью, иного объекта недвижимого имущества, уже прописано, что коммунальщики могут несанкционированно попасть в жилье для проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии "в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества…"

Теперь же в статье появляется дополнение: "В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги…".

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При этом, во время несанкционированного доступа работники аварийно-ремонтной бригады при необходимости могут проникать в жилье путем взлома дверей, окон или других элементов здания.

Коммунальная служба

Будут принудительно отключать от комуслуг за долги?

В действительности есть подобные опасения. Столичный адвокат Вита Струкова напоминает, что ранее в новом законе о ЖКХ появилось право на отключение от услуги в случае задолженности, а теперь же депутаты хотят разрешить коммунальщикам прекращать предоставление услуг путем взлома квартиры.

"Фактически в вашу квартиру могут войти без всяких санкций и разрешений. Работники правоохранительных органов начинают завидовать сантехникам, ведь людям в "погонах" для "захода" в квартиры нужно получать санкцию суда", – написала юрист на своей странице в Facebook.

"Теперь, вместо того, чтобы идти в суд и взыскивать с должников, доказывая обоснованность начислений и долгов, давая возможность потребителю озвучить свою позицию, коммунальщики смогут просто вламываться в квартиры, чтобы перекрыть трубу? Следующие правки очевидно, будут, чтобы забрать деньги?", – спрашивает Струкова.

В комментарии OBOZREVATEL старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры", юрист Ростислав Кравец подчеркнул, что без решения суда предоставлять доступ коммунальным службам в помещения граждан Украины является нарушением Конституции и нарушением прав граждан на частную жизнь.

"К тому же, коммунальным службам следует запретить отключать абонентов от любых коммунальных услуг без решения суда. Потому что в последнее время часто возникают ситуации, когда потребителям отрезают газ или электричество за долги, а в дальнейшем оказывается, что никакой задолженности не было. Однако человек остается без тепла, света, канализации и им приходится по несколько лет судиться, чтобы восстановить тепло и водоснабжения", – рассказал юрист.

По его словам, коммунальщики не должны иметь разрешение проникать в квартиру только в том случае, когда есть реальная угроза жизни или здоровью человека: "Например, пожар. Никто же не будет ждать, пока он сгорит там. Конечно, будут выламывать двери или окна и доставать пострадавшего".

Сейчас же, по словам Кравца, получается так, что депутаты помогают коммунальным предприятиям злоупотреблять своими правами, пока украинцы ожидают законов, которые бы не позволяли отключать от предоставления комуслуг без решения суда.

Отключение от коммунальных услуг

Но не только юристы удивляются появлению подобных норм и их незаконности. Член профильного комитета ВР, народный депутат от фракции "ЕС" Михаил Бондарь подтверждает, что подобная правка действительно была внесена, но никто не знает кем.

В комментарии OBOZREVATEL нардеп сообщил, что общался с коллегами по комитету относительно данной правке и о рисках ее использования в целях принудительного отключения украинцев от коммунальных услуг за долги.

"Да, с коллегами по комитету мы также обсуждали этот вопрос, но они говорят, что все нормально, возможно ее подкорректируют еще, но нужно, чтобы эта норма была. Большинство в комитете –"слуги народа", и не разбираясь в законопроектах они голосуют, как им скажет глава комитета", – говорит Бондарь.

Народный депутат не исключает, что проект закона может быть вынесен на рассмотрение еще до нового года, но выразил надежду, что данную норму удастся исключить.

"Когда законопроект будет вынесен на рассмотрение, мы будем пытаться аргументировать, почему за него нельзя голосовать, есть надежда, что депутаты прислушаются и не поддержат его", – отметил он.

Не одобряют скандальную инициативу и в Министерстве развития общин и территорий Украины.

"Действительно, внесена абсолютно ненормальная, неконституционная норма о том, что входить в помещение, в квартиру можно в случае неоплаты или долга за коммунальные услуги. Сейчас мы тоже в шоке от этого", — заявила глава ведомства Алена Бабак в ходе презентации дальнейших шагов по внедрению реформы местного самоуправления, сферы строительства, жилищной политики, энергоэффективности, ЖКХ и регионального развития на ближайшие 5 лет.

Долги за коммунальные услуги

По ее словам, Министерство обратилось к профильному комитету парламента, чтобы данную норму исключили из законопроекта перед внесением его на рассмотрение Верховной Рады.

"Уже написали письмо на главу комитета, попросили исключить эту норму. Мы даже не обратили внимания, что такая норма появилась. Но даже в голове себе нельзя было представить, что кто-то запишет норму, что можно в помещение входить, отключать от газа... Министерство категорически против этой нормы. Я думаю, у депутатов хватит мудрости не пропустить эту норму по несанкционированному доступу", — сказала она.

Новый закон о ЖКХ

В Украине с 1 мая полноценно заработала коммунальная реформа – в силу вступил закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип – платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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Нововведения дают больше возможностей для поставщиков. Их право прекращать поставку услуги, обращаться в суд и штрафовать теперь прописано в законе. Также бремя оплаты потерь внутри дома перекладывают на потребителей.

Также в новом законе прописан механизм борьбы со злостными должниками.

"Должникам будут направлять письмо-предупреждение, на которое вы в течение 30 дней должны как-то отреагировать: погасить долг или заключить договор о реструктуризации. Если проигнорируете – вас отключат от воды и отопления. Не до конца понятен лишь механизм, как будут отключать: поквартирно или страдать будет весь дом. Не имеют права прекращать только подачу газа и электричества", – поясняется в статье.

Отключение от коммунальных услуг

В то же время, на поставщика можно пожаловаться, если он нарушает условия договора. Например, вас не могут отключить от чего-либо безосновательно. За это – штраф или расторжения договора. Но об этом нужно предупредить за 2 месяца.

Так же вы можете не платить за предоставленные или некачественные услуги. Есть разработана Кабмином форма акта-претензии, которую вы заполняете, и она является основанием для проверок. Если комиссия подтвердит, что, например, горячая вода в вашем кране не соответствует необходимой температуре, то платить вы будете меньше, чем по тарифу. То же самое касается и отопления. За холодные батареи платить не нужно.

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