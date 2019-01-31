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''Расползается!'' В сети заметили странность Крымского моста

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На незаконно построенном Россией Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем, возникла проблема с одной из опор.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. Она опубликовала свежее фото моста и заметила, что одна из опор выглядит так, как будто вот-вот разрушится.

"Мост и мостик. Мостик к одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа", - иронично подписала она снимок.

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С ее мнением согласились в комментариях к посту: "натоптывают "украинских следов?".

''Расползается!'' В сети заметили странность Крымского моста

Как сообщал OBOZREVATEL, на Крымскому мосту в очередной раз отложили запуск железнодорожного сообщения из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, оккупантам придется выделить на мост еще около 44 миллионов долларов.

Ранее Крымскому мосту предрекли фатальное будущее, отмечая, что российские оккупанты будут вынуждены постоянно тратиться на ремонт Крымского моста из-за мягких грунтов в регионе.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостфотографииРоссияКрым
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