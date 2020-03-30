Рада вернула украинцам налоги и ввела новые правила для ФЛП

Верховная Рада на внеочередном собрании в понедельник, 30 марта, приняла законопроект об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019.

За него проголосовали 312 депутатов. В частности среди них 205 голосов отдали депутати фракции "Слуга народа", что составляют монобольшинство в Раде.

Законопроект №3275 (автором является Дмитрий Наталуха) зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых члены фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос".

Новые правила для ФЛП

Одно из важных новшеств – Верховная Рада расширила норму по доходу для "единщиков". К примеру, если раньше оставаться на первой группе налога и платить всего 210,2 грн налога, могли только те предприниматели, которые получают до 300 тыс. грн годового дохода, то по новым правилам – 1 млн грн.

Кому вернули налоги

Каждый работающий украинец теперь имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В этом году этот перечень хотят увеличить и возвращать часть налога и тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Размер компенсации считается по формуле: Сумма потраченных средств × 18%. компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.

Кроме того, от НДС освободят операции по ввозу на таможенную территорию товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), которые используют для борьбы с распространением коронавируса и лечения заболевших.

Работодателям разрешили переходить на гибкий график

Переходить на гибкий график теперь можно по согласию между работником и собственником предприятия.

Применение гибкого режима рабочего времени не должен менять нормировании, оплату труда и трудовые права. При дистанционной (удаленной) работе сотрудники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Безработным помогут

Если сотрудник вынужденно не работает в период карантина, ему должны будут выплачивать 2/3 оклада. С другой стороны, те, кто частично лишился зарплаты из-за карантина, могут претендовать на компенсацию по частичной безработице. Важно отметить, что заявление в Фонд социального страхования подает работодатель, он же и выплачивает сотруднику помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления в центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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