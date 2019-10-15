"Не посчитали": Милованов отреагировал на законопроекты №1210 и 1210-1

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ведомство не проводило оценку влияния налоговых изменений, предложенных в законопроектах №1210 и 1210-1.

Он также признался, что не читал документов, вызвавших негативную реакцию бизнеса, передает the page.

"Конкретную оценку этим законопроектамя не могу дать, потому что не смотрел на них. Я знаю, что там определенные расчеты с обеих сторон; нужно более осторожно к ним относиться. До внедрения есть время. Надо сделать хорошо, а не как бывает", – сообщил Милованов.

Министр отметил, что инициативы, касающиеся налоговых изменений, необходимо детально просчитывать, однако пока этого сделано не было.

"Мы еще не посчитали. Кстати, это тоже изменение, потому что наконец начинаем считать влияние на рабочие места, экономику, инвестиции, экспорт, цены. Если бы мы все это считали, а потом принимали законы, то жили бы в другой стране", – добавил Милованов.

Он также выразил надежду на то, что со временем ведомство сможет анализировать законодательные инициативы, которые касаются экономики, до их подачи в парламент.

Представители бизнеса, объединения предпринимателей и отраслевые ассоциации ранее высказывали претензии по поводу налоговых инициатив нового состава Верховной Рады.

В частности, законопроекты №1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции "Слуга народа", помимо прочего, предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка, это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ведомство не проводило оценку влияния налоговых изменений, предложенных в законопроектах 1210 и 1210-1 Кабинет министров Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов, которого ранее утвердила на соответствующем посту Верховная РадаIX созыва, является почетным президентом Киевской школы экономики и членом Совета Национального банка.

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