Путин распорядился ввести санкции против Украины: что это значит

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Документ вступает в силу с 22 октября.

Его текст уже опубликован на сайте президента России. Специальные экономические меры вводятся против украинских физических и юридических лиц. При этом указ предписывает правительству РФ определить перечень этих лиц, а также само содержание "специальных мер".

Среди прочего в документе также говорится, что РФ отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.

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В тексте документа сказано, что санкции вводятся "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список США.

В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.