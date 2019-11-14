"Мы готовы": Путин дал Украине громкое обещание по газу

Президент России Владимир Путин заверил, что готов продолжить транзит газа через территорию Украины, и пообещал снизить цену при прямых поставках.

С громким заявлением выступил он на брифинге на полях саммита БРИКС в Бразилии в четверг, 14 ноября.

"Мы готовы работать с Украиной и по транзиту, и по поставкам в саму Украину. При чем, по ценам ниже тех, по которым Киев получает такой же российский газ, только по реверсу со стороны Европы. Хочу, чтобы всем было понятно. Невозможен никакой реверс. Не может газ течь в полтрубы в одну сторону и полтрубы в другую. Это нереально. Сапоги всмятку", – высказался он.

Путин дал Украине громкое обещание по газу

Таким образом глава государства ответил на вопрос, что ждет обе страны после окончания срока действия договора о транзите 31 декабря 2019 года.

Кроме того, лидер России заявил, что готов снизить цену на газ для Украины на 25 процентов при прямых поставках.

При этом, Путин отметил, что существует риск прекращения транзита. "Если Украина не успеет до конца года привести свое законодательство касательно транзита к европейским стандартам", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

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