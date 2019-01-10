''Прямиком в ад'': России предрекли разгромный эффект санкций США

В 2019 году новые санкции против России с огромной долей вероятности будут введены. В результате этого экономика страны может уйти в минус, а рубль обвалится до рекордно низкой отметки в 80 руб./$.

Об этом сказано в материале издания "Газета.ru". Отмечается, что в зону риска попадают большинство российских крупных бизнесменов, чиновники и силовики, предприятия оборонки и госбанки, нефтегазовый сектор и газопровод в обход Украины "Северный поток — 2".

"Из-за новых рестрикций российская экономика может уйти в минус, а рубль — пережить очередной раунд девальвации. В худшем случае доллар может легко преодолеть отметку в 80 рублей", - поясняется в статье.

Отмечается, что наиболее вероятным первым ограничительным шагом в 2019 году станет второй раунд "химических санкций" против России. Первый раунд был запущен в августе прошлого года из-за отравления "Новичком" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как пояснил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев, в этом случае по прошествии трех месяцев американские власти должны применить три из шести мер, предусмотренных в рамках соответствующего пакета вторичных санкций.

Речь может идти об ограничении финансирования со стороны международных организаций, запрете на банковское кредитование, введении эмбарго на импорт и экспорт (кроме продовольственных и сельскохозяйственных товаров). Также предполагается понижение статуса или прекращение дипломатических отношений и запрет на полеты для авиакомпаний, контролируемых Россией.

"Экономика не была разорвана в клочья, но год оказался так себе. Вроде бы не провал, но основные макроэкономические показатели (ВВП, инфляция, доходы россиян) не выполнили", — пояснил Николаев.

При этом многие эксперты ожидают серьезного влияния на экономику России новых санкций Запада. "Введение новых санкций, таких как запрет на покупку госдолга, ограничение по долларовым операциям, отключение от системы SWIFT, могут сделать шансы на рост инвестиций в российскую экономику еще более призрачными", — пояснил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Новости США захотели оставить в силе санкции против друга Путина

По его словам, российская экономика уже находится "в состоянии стагнации по внутренним причинам". Если к этому добавятся еще и внешние факторы, то это практически полностью лишит российскую экономику хоть каких-то шансов на заметный экономический рост. Аналитики считают, что меры из "адского" пакета или отключение от SWIFT обрушат национальную валюту.

"В первые торговые дни этого года рубль укреплялся. Но, по прогнозам аналитиков, доллар при развитии санкционного сценария может подскочить и до 80 рублей", - подчеркивается в статье.