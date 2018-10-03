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МирСпорт

Проживем и без ''Газпрома'': Украине предложили достойную альтернативу российскому газу

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Украина легко перезимует и без российского газа. А в качестве альтернативы может воспользоваться методом сжигания отходов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель проекта USAID Диана Корсакайте. По её словам, на нужды энергетики могут быть использованы отходы лесного и аграрного производства.

"Во-первых, для того чтобы производить тепло из биомассы. Во-вторых, для того чтобы производить электрику из биомассы. Это значит, что с помощью местных зеленых, чистых лесных либо аграрных отходов можно снизить потребление ископаемых ресурсов для того же тепла и для той же электрики", - пояснила Корсакайте.

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Она перечислила множество ресурсов, которые могут быть использованы при таком методе: кукуруза, рапс, отходы от винограда, подсолнечника, опилки, ветки, шишки, даже косточки вишен или абрикос.

"В Украине есть земли, которые не очень пригодны для аграрного бизнеса. Около восьми млн гектаров такой земли. И она, как ни странно, может быть использована для выращивания вербы, тополя и разных других быстрорастущих растений, которые могут быть потом успешно использованы в энергетике", - подытожила Корсакайте.

Ранее в эфире ObozTV энергетический эксперт Татьяна Бойко рассказала, насколько в Украине может вырасти цена на газ для потребителей.

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Темы
Энергоэффективностьэнергетическая независимостьПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVДобыча газаЦена на газ
Персона
Диана Корсакайте
Место
Украина
Объекты
газУкраинаальтернативная энергетика
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Таким методом разве что сарай отопить можно, но не как не МКД. А что значит обойтись без рос. газа? Дядя Петя обманул, остаточно прощевайте, а сам под кроватью спрятался, а когда все уснут вылезает и посасывает?
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van Dijk Max
van Dijk Max
кизяк -вот оно спасение уркаины
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