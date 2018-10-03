Проживем и без ''Газпрома'': Украине предложили достойную альтернативу российскому газу

Украина легко перезимует и без российского газа. А в качестве альтернативы может воспользоваться методом сжигания отходов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель проекта USAID Диана Корсакайте. По её словам, на нужды энергетики могут быть использованы отходы лесного и аграрного производства.

"Во-первых, для того чтобы производить тепло из биомассы. Во-вторых, для того чтобы производить электрику из биомассы. Это значит, что с помощью местных зеленых, чистых лесных либо аграрных отходов можно снизить потребление ископаемых ресурсов для того же тепла и для той же электрики", - пояснила Корсакайте.

Она перечислила множество ресурсов, которые могут быть использованы при таком методе: кукуруза, рапс, отходы от винограда, подсолнечника, опилки, ветки, шишки, даже косточки вишен или абрикос.

"В Украине есть земли, которые не очень пригодны для аграрного бизнеса. Около восьми млн гектаров такой земли. И она, как ни странно, может быть использована для выращивания вербы, тополя и разных других быстрорастущих растений, которые могут быть потом успешно использованы в энергетике", - подытожила Корсакайте.

Ранее в эфире ObozTV энергетический эксперт Татьяна Бойко рассказала, насколько в Украине может вырасти цена на газ для потребителей.

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