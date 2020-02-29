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29 февраля • обновлено в 18:00
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ПриватБанк объявил о прекращении работы всех банкоматов, терминалов и Privat24: в чем дело

18.4т
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В Украине в ночь на 1 марта перестанут работать банкоматы и терминалы ПриватБанка.

Также из-за обновления системы не будет доступен сервис система Privat24, сообщает в Facebook пресс-служба банка.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", – говорится в сообщении.

ПриватБанк

ПриватБанк

При этом в банке добавили, что с 7 утра 1 марта все системы продолжат работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе ждут привлечения к ответственности лиц, которые ответственны за мошенничества в ПриватБанке и выведение средств из учреждения.

В Украине суд открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к НБУ о смене руководителей финансового учреждения.

При этом глава ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что существует реальный риск возврата банка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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