ПриватБанк могут обезглавить: в суде произошел новый поворот

Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка через суд попыталась лишить должности главу финучреждения Петра Крумханзла.

В частности, Печерский районный суд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации работников ПриватБанка об обжаловании бездействия наблюдательного совета и об обязательстве уволить главу правления банка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди ответчиков указан государственный ПриватБанк, а в качестве третьего лица – Крумханзл.

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При этом, еще в ноябре 2019 года Печерский суд открыл производство в гражданском деле по иску профсоюза ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Также накануне стало известно, что бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и ПриватБанку Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

Александр Дубилет – отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в ПриватБанке IT-директором.

Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка через суд попыталась лишить должности главу финучреждения Петра Крумханзла

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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