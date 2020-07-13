Президент потерялся, – Гонтарева о словах Зеленского про доллар по 30 грн

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева раскритиковала идею президента Владимира Зеленского об искусственной девальвации гривни до 30 грн за доллар.

В комментарии НВ она припомнила украинскому лидеру слова, сказанные накануне выборов.

"Вот читаю и думаю, что этот Зе президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко — „Почему ваша Гонтарева обвалила курс“. И теперь он требует девальвировать гривну до 30, так как такой курс записан в бюджет. Может просто бюджет переписать… Мы с таким трудом добились финансовой стабильности, перешли на плавающий курс и уже 5 лет живем со стабильным рыночным курсом и тут такой демарш президента", – заявила Гонтарева.

Ранее Гонтарева призвала МВФ забрать транш у Украины и пояснила, почему это нужно сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задачу президента Владимира Зеленского выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, инфляция ускорится на 2,2 процентных пункта, подорожает коммуналка, бензин и газ.