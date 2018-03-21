Повысят в два раза: Рева рассказал, как будут расти пенсии военных

Пенсии военным в Украине уже пересчитали, однако повышенные выплаты они получат уже в апреле этого года. При расчете учитывали оклад, звание и надбавки. Военные в 2018-м получат 50% от надбавки, в 2019-м- 25%, а в 2020-м – еще 25%. При этом бывшим сотрудникам милиции будут пересчитывать пенсии с учетом оклада по состоянию на начало 2016-го. Повышение для них начнется только в следующем году.

Об этом на заседании Кабмина заявил Министр соцполитики Андрей Рева. Военнослужащим пенсии обновлены согласно трем составляющим на 1 марта: оклада по должности, оклада по военным или спецзваниям, и надбавке за выслугу", - сказал министр. Всего поэтапное повышение пенсий в два раза затронет 536 тыс. силовиков в отставке. Средний размер "прибавки" в этом году для военных составит около 1500 грн, в 2019-м – еще на 750 грн, в 2020-м – также на 750 грн. Такое же повышение коснется и бывших милиционеров.

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"Нас часто критикует, что порядок перерасчета пенсий силовиков отличается. И это проблема, которая есть в законодательстве", - отметил Рева. Повышенные пенсии можно будет получить уже в апреле.

Как писал "Обозреватель", по действующей методологии правительству на повышение военных пенсий понадобится около 10 млрд грн. Практически всех украинцев уравняли в пенсионных правах, их пенсии определяются по общей формуле. При этом военным пенсионерам оставили "старые" формулы. Так, если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции – 55%.

За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты.

Ранее "Обозреватель" писал о том, кому в Украине повысят пенсии в 2018-м.