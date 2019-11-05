Пересчитают тарифы на газ и повысят цены на сигареты: что в Украине изменится в ноябре

Повышение цены на газ, штрафы за перевозку детей без автокресла и "права в смартфоне" – это еще не полный перечень изменений, которые ожидают украинцев в ноябре.

Подробнее о нововведениях – в материале OBOZREVATEL.

Главные изменения ноября:

Изменится цена на газ для промышленных предприятий.

Вводятся штрафы за перевозку детей без автокресла.

Нацбанк отменяет ограничения на покупку валюты.

Водительские права и техпаспорт теперь можно предъявлять с вашего персонального смартфона.

В Киеве снова начинает действовать ограничение на максимальную разрешенную скорость в 50 км/час.

Цены на сигареты возрастут.

Цена на газ

НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров.

Газовая труба "Лига.net"

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в этом месяце тарифы выросли на 18,4-19,6%.

В "Нафтогазе" отметили, что такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ.

Эту информацию в комментарии OBOZREVATEL подтвердил председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский. Эксперт по энергетике отмечает, что это может стать причиной для повышения цены на газ для населения, которая зависит от цен на голубое топливо для промышленного рынка.

"Сейчас на европейских хабах наблюдается нечеткая тенденция к росту, но уже очевидно, что такой, как в ноябре прошлого года, цена точно не будет. Очень повлияла на котировки в Европе новость о разрешении Дании на прокладку "Северного потока-2". Если в течение октября котировки на ноябрь на ключевых западноевропейских хабах составляли около 16 евро/МВт, то в конце октября обвалились до 14 евро/МВт", – объяснил он.

По словам энергетического эксперта, сезонное понижение температуры будет способствовать умеренному росту цены, но рост будет ограничиваться избытком предложения на рынке.

"Поэтому цены на европейских хабах будут находиться в диапазоне 13-15 евро/МВт, что составляет 5800-6500 в приведении к границе с Украиной. В декабре также ожидается рост цен, но не более чем на 15% от цены ноября, однако конечная ситуация будет зависеть от погодных условий и стабильности поставок", – отметил Дубовский.

Новости У Путина выдвинули Украине ультиматум по газу

Помимо этого, сложно прогнозируемой остается ситуация с ценообразованием с началом нового рынка.

"Все зависит от того будет ли подписан новый контракт по транзиту. В случае его не подписания изменится вся методология ценообразования, ведь Россия будет осуществлять продажу газа на северо-восточной границе. Будет использоваться цена европейских хабов за минусом транзита, но уже очевидна острая потребность в формировании национального ценового бенчмарка", – резюмировал эксперт по энергетике.

Курс доллара на ноябрь

В комментарии OBOZREVATEL аналитик Альпари Максим Пархоменко дал прогноз по курсу доллара на последний осенний месяц, по его мнению курс будет сохранятся в текущих рамках, несмотря на то, что многие пессимистично оценивают будущее гривни и ожидают снижение ее курса к доллару к более низким отметкам. В реальности шансов намного больше у гривни укрепится или удержаться на текущих отметках, чем уйти в пике.

"На данный момент нет особых драйверов для снижения гривны. Единственное, что может подпортить настроение нашей валюте, это ухудшение отношений с МВФ и снижение темпов в переговорном процессе", – говорит аналитик.

"Также не ясна позиция относительно динамики переговорного процесса с Газпромом. На данный момент, он готов продлить контракт на транзит газа, который будет наполнять существенно наш бюджет, при этом соглашается сделать это только в рамках Европейского законодательства, которое в данный момент не введено у нас в стране и скорее всего не будет реализовано в этом году. Оно в частности предполагает андбандинг "Нафтогаза", и с этим в парламенте возникли сложности", – добавил он.

По словам Пархоменко, сегодня спрос на гривну достаточно высокий, кроме этого есть еще ряд факторов, который поможет держать курс гривни стабильным.

"Также рекордный урожай позволяет наращивать объемы валютных поступлений, и в паре с этим Нафтогаз готовится к холодной зиме не только со стороны градусника, а и отношений с Газпромом, в связи с этим выходит на рынки и заимствует дополнительные 500- 700 млн долларов в ближайшем периоде. При успешных операциях на рынке капитала он сможет сформировать подушку свыше 1 млрд долларов, что позволит нам встретить зиму во всеоружии", – считает аналитик.

Пархоменко подытожил, что "пока для гривны не возникает сложностей, что не позволит ей сильно снижаться и расти выше отметки в 25,20. На ноябрь курс будет находится вблизи отметки в 25 гривен за доллар".

Сигареты подорожают

Уже с ноября этого года стоимость пачки сигарет может в среднем вырасти на 7 грн. Об этом заявили руководители четырех крупнейших табачных компаний в стране — "Филип Моррис Украина", "British American Tobacco Украина", "Japan Tobacco International Украина", "Imperial Tobacco в Украине".

Сигаретный ларек "Знай.ua"

А все дело состоит в принятии поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего". Данная поправка устанавливает торговую наценку на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

В ассоциации Укртабак заявляют, что рост цен на сигареты на этом не остановятся. Уже с января 2020 года сигареты могут вырасти в цене в среднем на 40%, так как с первого числа первого месяца года будет запланированное повышение ставки акцизного налога на табачную продукцию.

Снятие ограничения на покупку валюты

С 5 ноября в Украине вступят в силу новые правила, позволяющие покупку валюты и банковских металлов физическим лицам без ограничений по сумме.

Таким образом, ограничение в соответствующих покупках, установленное на уровне 150 тыс. гривень в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга, перестанет действовать.

Валюта "Телеграф"

Также Национальный банк отменяет требование о представлении физлицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

Международный стандарт IBAN

С 1 ноября все банки Украины полностью перешли на международный стандарт номера банковского счета IBAN.

Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Новые реквизиты можно найти на сайте ГФС, а также непосредственно в налоговой инспекции.

Оплата проезда банковской картой

Несмотря на отсрочку старта системы единого электронного билета в общественном транспорте до конца 2020 года, киевлян таки ожидает приятное нововведение. В КГГА анонсировали введение системы оплаты проезда с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay уже в ноябре этого года.

Безналичная оплата проезда "Депо.ua"

Теперь безналичная оплата проезда будет действовать не только в метрополитене, но и в автобусах, троллейбусах и автобусах. Для оплаты нужно будет поднести свою банковскую карту к валидатору, а контролеры смогут проверить оплату, считав специальным устройством информацию с валидатора о том, была ли произведена операция с определенной карты.

"Права в смартфоне"

Кабинет министров Украины 23 октября принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

С помощью мобильного приложения Дія можно создать цифровую копию водительского удостоверения и техпаспорта. Во время остановки патрульным полицейским можно будет показать не пластиковые документы, а электронные. Полицейские будут проверять удостоверения с помощью специальных аппаратов, считывающих QR-коды.

Единственные ограничения в том, что оцифровать можно только права нового образца, то есть пластиковые. К тому же, правила будут действовать только в Украине, для выезда за границу стоит брать с собой физическое удостоверение.

Автомобильные права 112.ua

Нововведение не является обязательным, водитель имеет право предъявлять документы, как с помощью смартфона, так и "по старинке".

Штрафы для автомобилистов

В конце октября Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает перевозить детей в автомобиле исключительно в детском кресле.

Теперь, согласно изменениям в Правилах дорожного движения "запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, – в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

Детское автокресло "Вести"

За нарушение правил перевозки детей устанавливается штраф в размере 510 грн, повторное подобное нарушение в течение года повлечет штраф в 850 грн.

Законопроект еще должен подписать президент – и тогда документ вступит в силу со дня опубликования.

Ограничат скорость движения

Еще одно изменение для автомобилистов, но на этот раз для столичных. В Киеве с 1 ноября максимальная допустимая скорость движения несколькими дорогами города опустится до 50 км/ч.

Ограничения введут на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч.

Ограничение скорости РБК-Украина

В частности, речь идет о следующих дорогах:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного моста);

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Обновленная таможня

В октябре этого года премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал запуск новой таможенной службы с 1 ноября.

Как известно, в декабре 2018 года Кабмин принял постановление, которым предусматривается разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Глава таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что процесс запущен, уже утверждены типовые структуры подразделений, избраны руководители, получено согласование Кабмина. Осталось получить согласование Минфина.

При этом Гончарук добавил, что большинство сотрудников из нынешней таможни будут уволены.

Запрет на вылов рыбы

Государственное агентство рыбного хозяйства опубликовало распоряжение, согласно которому с 1 ноября вводится запрет на вылов рыбы в осенне-зимний период в зонах зимовальных ям.

Запрет на рыбалку "РИА Новости"

Запрет вводится ради сохранения водных биоресурсов Украины. В реках рыба обычно зимует в наиболее глубоких местах с замедленным течением.

За несоблюдение этих норм предусмотрена административная ответственность – штраф от 34 до 680 гривен. Дополнительно еще придется заплатить за каждую выловленную рыбу в зависимости от ее вида. Например, за судака вы заплатите 510 гривень, за сома – 425 гривень, а за щуку – 340 гривень.

При этом рыбалка будет разрешена на участках за пределами зимовальных ям.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram