В ЕС внезапно арестовали счета украинских IT-компаний: в чем дело

В латвийском банке PNB Banka, который признали неплатежеспособным, арестовали счета 10 украинских IT-компаний из-за обвинений в отмывании средств.

Пострадавшие фирмы написали письмо вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе, объяснив, что не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста. Об этом сообщает "НВ".

"Они получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма! Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке в течение более 5 лет и всегда проходили проверки банка и не вызывали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга", – говорится в обращении.

Новости В Украине ликвидировали известный банк

В IT-компаниях отметили, что проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты.

"Такая проблема носит системный характер и не является единичным случаем. Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро на латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса", – отмечается в письме.

Точной суммы арестованных средств представители пострадавших компаний не называют, отметив лишь, что речь идет о "миллионах евро".

В частности, в августе Комиссия рынка финансов и капитала Латвии приняла решение остановить работу PNB Banka. Финучреждение полностью прекратило оказание финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов, чтобы не допустить оттока банковских средств.

В сентябре суд Видземского предместья Риги принял решение о неплатежеспособности PNB Banka.

В IT-компаниях отметили, что проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники IТ-компаний в Украине, которые получают доходы в валюте, забили тревогу из-за резкого укрепления гривни.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!