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12 июня • обновлено в 23:51
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Обнародован топ преступных схем с наибольшими потерями для бюджета Украины

2.2т
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Наибольшие потери государственный бюджет Украины несет из-за контрабандного и "серого" импорта.

Такие данные были обнародованы в эфире политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" 12 июня. Прямая трансляция программы велась на YouTube-канале.

Госбюджет Украины

Госбюджет Украины

Иллюстрация

Так, из-за так называемого серого импорта бюджет потерял около 93 млрд гривен. На втором месте стоят зарплаты "в конвертах" (74 млрд потерь). Из-за офшорных схем госбюджет страны недополучил около 36 млрд гривен.

Обнародован топ преступных схем с наибольшими потерями для бюджета Украины

Скрин видео

Отметим, такие данные были приведены общественной организацией "Институт социально-экономической трансформации", а также компанией "CASE Україна".

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров заявил, что низкие доходы являются основной причиной коррупции на таможне.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Свобода слова Савика Шустера Борьба с офшорами Зарплаты в конвертах Госбюджет-2020 контрабанда Контрабанда в Украине
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
бюджет контрабанда офшор
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