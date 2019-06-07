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"Ползать на коленях не надо": Лукашенко жестко высказался о "грязной" нефти Путина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал нефтеперерабатывающие предприятия блюсти только свои интересы по вопросу о компенсации за поставки "грязной" нефти из России.

Об этом он заявил во время посещения ОАО "Нафтан", передает БЕЛТА. "Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже — за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба", — обратился Лукашенко к гендиректору "Нафтана" Александру Демидову.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Голос Америки

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Ползать на коленях не надо. Нужно садиться и по-деловому решать", — подчеркнул белорусский лидер.

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Он также отметил, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", — сказал президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
нефтьРоссияБеларусь
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Так покупай нефть по цене которую все платят,тогда и требовать будешь,хитрожопый председатель.
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