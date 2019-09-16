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16 сентября • обновлено в 15:39
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"Показать зубы": в Европе отвергли идею снятия санкций с России

1.1т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Запад не откажется от санкций против России.

В противном случае после войны с Грузией, агрессии против Украины и оккупации Крыма возникнет угроза нового витка интервенционистской политики, передает "Интерфакс".

"Грузия придала смелость показать зубы России, прежде всего в Крыму, затем в Луганске и Донецке. И если все это останется без достаточно сильного ценника, а лишь замороженными конфликтами, где Запад показывает одностороннюю слабость, то это откроет путь и к третьему приключению интервенционистской политики в любой точке мира", – заявил Рейнсалу.

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По его словам, отказ от ценностных принципов ради прагматического сотрудничества с Россией не соответствует интересам Эстонии.

"Если большинство стран решит отказаться от санкций и построить с Россией хорошие отношения, Эстонии придется убеждать друзей, что односторонние отказы от прежних принципов – нерациональны и аморальны", – резюмировал Рейнсалу.

Запад не откажется от санкций против России

Запад не откажется от санкций против России

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против Россиина полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Показать зубы": в Европе отвергли идею снятия санкций с России

Также против России действуют такие ограничения:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
Новости России санкции
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Грузия показала зубы? Мне кажется она показала другое место, когда бежала обратно в Грузию)))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Заводы по производству шпрот накрылись,вот и беснуется чухонский тормоз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Урмас Рейнсалу новый бог paгyлeй
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