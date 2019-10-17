Погряз в скандальных стройках: чем отметился "решала" от "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, который погорел на "решении вопросов" с прокурорами, известен рядом скандальных строек в Днепре.

Как сообщает "Информатор", прежде всего депутат прославился из-за знаменитой стройки на улице Старокозацкой, рядом со зданием Облгосадминистрации.

"Взяв в аренду землю под гаражами, фирма ООО "Атлант" провела реконструкцию и получила через суд право собственности на объект. Затем гаражи снесли и на этом месте начали без разрешительных документов строить под видом хозяйственной постройки 24-этажный дом, чем вызвали массовые длительные протесты жильцов соседних домов. В разгар скандала, в 2016 году Вячеслав Медяник был в числе учредителей этой славной компании", – сказано в материале.

Медянык засветился в скандальных стройках dengi.informator.ua

По данным издания, в конце 2016 года горсовет Днепра дал компании разрешение на землеотвод и сейчас там строится элитный ЖК "Central Park". При этом, как указывается, эта же компания строит в Днепре ЖК "Лучший дом".

Медянык засветился в скандальных стройках dengi.informator.ua

В комментарии изданию Медяник сообщил, что он больше не имеет отношения к этой фирме. Отметим, что нардеп в прошлом созыве был помощником народного депутата от партии "Укроп" Андрея Денисенко.

Медянык засветился в скандальных стройках dengi.informator.ua

Медянык засветился в скандальных стройках dengi.informator.ua

"Весной 2018 года жителей Днепра потряс варварский снос исторического здания на Крутогорном спуске — особняка Завадовских, в котором в наши дни размещалась биологическая фабрика. Разрушение здания — дело рук ООО "Крутогорный". В 2018 году, когда рушили здание, в учредителях этой фирмы был Вячеслав Медяник", – подчеркивается в материале.

Медянык засветился в скандальных стройках dengi.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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