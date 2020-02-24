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24 февраля • обновлено в 16:01
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Пенсионный фонд могут ликвидировать: в "Слуге народа" раскрыли детали

15.1т
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (входит во фракцию "Слуга народа") заявила, что парламент допускает ликвидацию Пенсионного фонда.

"Мы, со своей стороны, думаем о перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда", – сообщила Третьякова в интервью zn.ua.

По ее словам, функции ПФУ могут передать Министерству финансов или Государственному казначейству.

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"Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы на Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали совместно с правительством", – резюмировала Третьякова.

Функции ПФУ могут передать Министерству финансов или Государственному казначейству

Функции ПФУ могут передать Министерству финансов или Государственному казначейству

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

Какие изменения предусматриваются:

  • обязательные взносы от работодателей – 2%;

  • обязательные взносы от работников – 1%;

  • по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник, то и работодатель увеличивает паритетно;

  • максимальный размер взносов – 9%, далее сугубо по желанию работника;

  • систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

  • создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

  • требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

  • повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине Пенсионная реформа
Персона
Галина Третьякова
Место
Украина
Тег
Пенсионный фонд
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ttt ta
ttt ta
Я чувствую, вы запануете намного раньше, чем я ожидал. Ох, и запануете! Сервис-провайдеры, етить ))))
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Где Шапиро?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
пенсионеры это неликвидная биомасса для нынешнего антинародного режима, который требует расходов. Колониальному режиму они просто не нужны и поэтому их и дальше будут утилизировать как-бы гуманными способами: сокращением выплат, ликвидацией медицины, продажей украинской территории в пользу инородцев, отменой пенсий для коренного населения.
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