Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (входит во фракцию "Слуга народа") заявила, что парламент допускает ликвидацию Пенсионного фонда.

"Мы, со своей стороны, думаем о перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда", – сообщила Третьякова в интервью zn.ua.

По ее словам, функции ПФУ могут передать Министерству финансов или Государственному казначейству.

"Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы на Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали совместно с правительством", – резюмировала Третьякова.

Функции ПФУ могут передать Министерству финансов или Государственному казначейству

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

Какие изменения предусматриваются:

обязательные взносы от работодателей – 2%;

обязательные взносы от работников – 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник, то и работодатель увеличивает паритетно;

максимальный размер взносов – 9%, далее сугубо по желанию работника;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

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