Отмена штрафов за неуплату ЕСВ: раскрыты нюансы законопроекта Гетманцева

В случае временной отмены штрафов за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) физлицам-предпринимателям (ФЛП) все-таки придется заплатить 18% налога с "прощенного" долга.

Об этом и других нюансах законопроекта №2190, который внес в Верховную Раду глава финансового комитета Даниил Гетманцев, в эфире ObozTV рассказала налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

В соответствии с законопроектом Гетманцева, возможность аннулировать долг за неуплаченный ЕСВ появится только у предпринимателей-физлиц, которые в этот период не работали и не получали дохода, пояснила Томашевская.

"Если предприниматель вел деятельность, получал прибыль и не платил взносы – на него уже не распространяется эта норма", – подчеркнула она.

Кроме того, ФЛП дается 30 дней (с момента вступления документа в силу), на протяжении которых он может подать на ликвидацию своего субъекта хозяйствования. Он получит освобождение от уплаты ЕСВ, только если уложится в отведенный срок.

Консультант обратила внимание на еще один интересный момент.

"С такого прощения долга нужно будет уплатить налог. Потому что в виде такого прощения предприниматель якобы получает дополнительный доход. Это такая немножко смешная ситуация. Такой налог будет составлять 18% с суммы прощенного долга", – отметила она.

Для ясности Томашевская привела пример: предприниматель с 2017 года не получал доход и не платил социальный взнос по незнанию либо по каким-либо иным причинам.

"Тогда, если он подает документы на ликвидацию и отменяет регистрацию субъекта хозяйствования, то ему простят долги по ЕСВ. В среднем это 18 тысяч грн в год. Если прощено 54 тысячи грн за три года, то с них и придется уплатить 18% – налог на доходы физлиц(получается 9720 грн. – Ред.)", – рассказала эксперт.

Она уточнила, что извещение о необходимости уплаты такой суммы может прийти от налоговой инспекции.

В Раде могут разрешить закрывать ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ. Но всего на 1 месяц ting.com

OBOZREVATEL напоминает, что с 2017 года в Украине ввели обязательную уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц вне зависимости от того, получают они доход или нет.

Законопроект №2190, которым предлагается ввести 30-дневный период для возможности закрыть неактивные ФЛП без уплаты штрафов, пока только внесен на рассмотрение украинского парламента.

Ранее партия "Слуга народа" разработала и приняла законопроект, которым вводятся новые правила для ФЛП. В частности, их обяжут вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

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