"Оптимизм среди инвесторов": экономика Украины совершила неожиданный скачок

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост до 4,6%.

Это произошло, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которая давит на экономическую ситуацию в Европе, сообщает Bloomberg.

"Рост валового внутреннего продукта на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу", – отмечается в сообщении.

Журналисты напоминают, что президент Владимир Зеленский пообещал, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%. По их словам, озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов.

"Первые сигналы обнадеживают", – заявил Виктор Шабо, инвестиционный директор компании "Aberdeen Asset Management PLC" в Лондоне, который помогает управлять долговым обязательствам развивающихся рынков.

В то же время в JPMorgan Asset Management отмечают, что добиться устойчивого ускорения роста украинской экономики будет нелегко.

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост до 4,6%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году. Ожидается, что рост украинской экономики замедлится с 2,9% до 2,7%.

При этом международная финансовая организация сохранила прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%.

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