"Hyperloop будет": Омелян напомнил новому Кабмину об ишаках за три рубля

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил уверенность, что рано или поздно проект вакуумного скоростного поезда Hyperloop в Украине станет реальностью.
"Как в свое время отказались от радиоточки на кухне и перешли на интернет. Отказались от кнопочного телефона и перешли на смартфон… Точно так же и Hyperloop будет тогда, когда придет его время", – заявил Омелян в эфире ObozTV.
Омелян раскритиковал решение своего преемника на посту министра инфраструктуры Владислава Криклия отказаться от проекта Hyperloop и напомнил о традиционной неприязни к передовым технологиям.
"Так в свое время говорили о железной дороге, – отметил он. – Мол, кто будет прокладывать какие-то рельсы? Кто будет строить непонятные машины на угле? Когда есть надежный вол, воз – будем на волах возить всю жизнь. То же самое было, когда зашел электротранспорт. Помните классику Ильфа и Петрова: "Зачем тебе трамвай, если можно купить ишака, он три рубля стоит?"
"Они (новая власть. – Ред.) хотят покупать ишаков… Ну, это их дело. Но я считаю, что прогресс не остановить", – подчеркнул экс-министр.
Омелян убежден, что Украина могла бы попасть в топ разработчиков новой технологии.
"У нас для этого есть все компоненты. Космические технологии – у нас прекрасная продукция "Южмаша" и много уже частных компаний. Трубы – их отлично делает "Интерпайп" и конкурирует по всему миру. "Мозги" – это ИТ, которое у нас тоже динамично развивается. То есть все части мозаики нужно сложить вместе", – объяснил он.
Бывший чиновник добавил, что продолжает работать над инициативой внедрения Hyperloop в Украине.
"Мы на базе министерства объединили несколько украинских коммерческих компаний, которые верят в этот проект, подготовили проектную заявку, и она сейчас рассматривается Европейской комиссией. Посмотрим, получится ли получить финансирование", – рассказал Омелян.
По его мнению, Украине жизненно необходимо развиваться не постепенно, а "скачками".
"Мы должны не ползти, а перескакивать целые ступеньки развития западных обществ. Догонять их. Иначе нам смерть. Мы просто будем все время выращивать зерно, экспортировать руду и жаловаться, что у нас все плохо", – констатировал он.
Идея Hyperloop – перемещение транспортных капсул внутри надземных трубопроводов, расположенных на опорах
Hardt Hyperloop
Компания Илона Маска возводит тоннель между городами Балтимор и Вашингтон
qz.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Технология вакуумных поездов Hyperloop ("Гиперпетля") была предложена Илоном Маском, основателем Tesla и Space X.
Hyperloop – это аэродинамическая труба (тоннель), внутри которой перемещается пассажирская капсула (тот самый поезд). На испытаниях капсула развивала скорость 450-460 км/ч. Первый скоростной подземный тоннель был открыт под Лос-Анджелесом в США.
Министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 гг Владимир Омелян был одним из инициаторов внедрения технологии Hyperloop в Украине. В июне 2018 года его ведомство и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве.
В команде президента Украины Владимира Зеленского назвали идею Hyperloop "очевидным вздором". Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта, заявив, что "проще изобрести телепортацию".
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