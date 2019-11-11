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11 ноября • обновлено в 14:01
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"Hyperloop будет": Омелян напомнил новому Кабмину об ишаках за три рубля

1.4т Читать материал на украинском

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил уверенность, что рано или поздно проект вакуумного скоростного поезда Hyperloop в Украине станет реальностью.

"Как в свое время отказались от радиоточки на кухне и перешли на интернет. Отказались от кнопочного телефона и перешли на смартфон… Точно так же и Hyperloop будет тогда, когда придет его время", – заявил Омелян в эфире ObozTV.

Омелян раскритиковал решение своего преемника на посту министра инфраструктуры Владислава Криклия отказаться от проекта Hyperloop и напомнил о традиционной неприязни к передовым технологиям.

"Так в свое время говорили о железной дороге, – отметил он. – Мол, кто будет прокладывать какие-то рельсы? Кто будет строить непонятные машины на угле? Когда есть надежный вол, воз – будем на волах возить всю жизнь. То же самое было, когда зашел электротранспорт. Помните классику Ильфа и Петрова: "Зачем тебе трамвай, если можно купить ишака, он три рубля стоит?"

"Они (новая власть. – Ред.) хотят покупать ишаков… Ну, это их дело. Но я считаю, что прогресс не остановить", – подчеркнул экс-министр.

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Омелян убежден, что Украина могла бы попасть в топ разработчиков новой технологии.

"У нас для этого есть все компоненты. Космические технологии – у нас прекрасная продукция "Южмаша" и много уже частных компаний. Трубы – их отлично делает "Интерпайп" и конкурирует по всему миру. "Мозги" – это ИТ, которое у нас тоже динамично развивается. То есть все части мозаики нужно сложить вместе", – объяснил он.

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Бывший чиновник добавил, что продолжает работать над инициативой внедрения Hyperloop в Украине.

"Мы на базе министерства объединили несколько украинских коммерческих компаний, которые верят в этот проект, подготовили проектную заявку, и она сейчас рассматривается Европейской комиссией. Посмотрим, получится ли получить финансирование", – рассказал Омелян.

По его мнению, Украине жизненно необходимо развиваться не постепенно, а "скачками".

"Мы должны не ползти, а перескакивать целые ступеньки развития западных обществ. Догонять их. Иначе нам смерть. Мы просто будем все время выращивать зерно, экспортировать руду и жаловаться, что у нас все плохо", – констатировал он.

Идея Hyperloop – перемещение транспортных капсул внутри надземных трубопроводов, расположенных на опорах

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Темы
Новости ObozTV Электротранспорт Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Владимир Омелян Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Hyperloop транспорт Укрзалізниця
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Мели Омеля, твоя неделя.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюли не могут произвести два танка в год , а здесь больная фантазия разыгралась.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
И министры наркоманы на Украине.
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