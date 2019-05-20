Одесский припортовый завод выплатит Фирташу миллионный долг: появилось решение суда

Киевский апелляционный суд признал и разрешил выполнение постановления Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited за поставки газа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что, в соответствии с решением арбитража от 25 июля 2016 года, ОПЗ должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов.

"Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение частичного арбитражного решения… об уплате ОПЗ в пользу компании Ostchem Holding Limited", - говорится в определении апелляционного суда.

ОПЗ возражал против такого решения, отмечая, что предприятие стоит с середины 2018 года и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы.

Кроме того, Фонд государственного имущества Украины заявлял, что заключенные в 2019 году контракты ОПЗ и Ostchem являются ничтожными.

Апелляционная жалоба на это определение может быть подана в Верховный суд в течение 30 дней.

Дмитрий Фирташ Телеканал 24

Напомним, долг ОПЗ образовался в результате невыполнения заводом договора купли-продажи природного газа от 20 января 2013 года.

18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурса по продаже "Одесского припортового завода".

В июле 2018-го Верховный суд отменил решение суда города Южное в Одесской области, по которому ОПЗ должен был выплатить Ostchem Holding Limited 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн пени.

Одесский припортовый завод Корреспондент.net

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года Лондонский суд арестовал два особняка Фирташа и его другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов (около 66,3 миллионов долларов).

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