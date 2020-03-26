Украинцы, которые работают или временно живут в Польше, начали массово возвращаться в Украину. Они ищут попутчиков, чтобы вернуться до 27 марта, когда закроются границы, и рассказывают об очередях. По их словам, ситуация на пунктах пропуска разная. Одни – практически свободные. Другие – загружены настолько, что на контроль температуры там уже не обращают внимания.

А еще поляки сейчас хорошо зарабатывают – за провоз пассажиров от польской до украинской таможни берут по 50 злотых (около 330 грн) с человека. Об этом OBOZREVATEL стало известно из сообществ в соцсетях украинцев, которые живут на две страны.

Очередь на пункте пропуска "Дорогуськ - Ягодин"

Как добираются домой

Украинцы сейчас едут домой на своем транспорте или на попутках. Есть вариант добраться до границы на польском транспорте, перейти ее по пешему переходу и дальше сесть в украинский автобус.

Попутчиков ищут в "заробитчанских" сообществах в Facebook или в тех, которые посвящены жизни украинцев за границей. Главный вопрос сейчас – какие пункты пропуска остались открытыми. Сколько придется стоять в очереди уже не настолько важно – лишь бы вернуться домой.

Группа "UKRAIŃCY W POLSCE / УКРАЇНЦІ У ПОЛЬЩІ"

Много людей возвращаются в Украину вынужденно – в Польше, как и в Украине, останавливаются производства и люди теряют работу. Иначе бы остались.

Группа "POLSKA-UKRAINA tranzyt/ПОЛЬЩА-УКРАЇНА транзит"

Но есть и те, кто в Украину не едут, несмотря на потерю работы. Они успели заработать немного денег, а еще их в Польше держит открытая виза.

"Я сижу в Польше и никуда не еду. Но некоторые вынуждены ехать. Нет денег и с работ поувольняли. Я сам сижу без работы (ждем, пока Европу попустит, на нее все заказы). Но хоть деньги есть и виза до конца года", – объяснил в комментариях Иван Ивановский.

Группа "POLSKA-UKRAINA tranzyt/ПОЛЬЩА-УКРАЇНА транзит"

Группа "POLSKA-UKRAINA tranzyt/ПОЛЬЩА-УКРАЇНА транзит"

Что происходит на границах

Ситуация на пунктах пропуска сейчас разная. Одни люди сообщают об огромных очередях, другие пишут, что дорога домой практически свободная.

"Только что проехали таможню из Польши на своем авто (Гребенне – Рава-Русская) за 40 мин. Ни одного автомобиля!", – сообщил в четверг, 26 марта, Дмитрий Фенин с группе "Шо там на кордоні".

Группа "Шо там на кордоні"

На пункте пропуска Ягодин люди собираются еще с ночи. К 6 утра в четверг, по их словам, перехода там ожидали около 200 человек.

"4 утра Ягодин, людей 50 в очереди. В 6 утра – более 200. До польской таможни ведут на пешком, поставили штамп, очередь на автобус, по возможности пакуют максимум, приехали на украинскую таможню в автобусе. Там заполнение бланков. Спрашивали, где, что и как, что с самоизоляцией. Для диванных войск: да, границы закрывают, сам узнавал у пограничника, который нас переводил", – написал Сергей Гаращенко.

Он опубликовал небольшое видео из салона автобуса. На нем видно, как люди заполняют документы (вероятно, те самые бланки, в которых спрашивают о состоянии здоровья).

Группа "Шо там на кордоні"

Не меряют температуру и берут 50 злотых за переезд

При этом есть нюанс: на некоторых пунктах пешеходных переходов нет или они закрыты (пропускают лишь авто). К примеру, на Краковце людей перевозят автобусы, а пешком перейти нельзя.

"Пешеходного нету. Только подсадка к легковым авто. Но! Ситуация все время меняется. Зависит от настроения польских пограничников. Слышала, что раньше автобус перевозил, к фурам можно было подсесть. Вчера – лишь подсадка в легковые автомобили", – написала Ирина Мельник.

Также люди пишут, что на Краковце огромные очереди и температуру никто не меряет.

"Только что муж проезжал границу в Краковце. Людей тьма, никто не проверяет температуру. На проезд с польской на украинскую границу микроавтобусом берут 50 злотых (примерно, 330 грн. - Ред.)", – написала Наталья Назар-Демьянец.

Ситуация на Краковце

Ситуация на Краковце

Поляки ищут украинцев для работы

В этих же сообществах сейчас, к слову, публикуют много объявлений о поиске работников с пометкой "Срочно!". Поляки готовы и дальше трудоустраивать украинцев, которые остались в Польше.

Сообщество "UKRAIŃCY W POLSCE - УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ"

Есть также те, кто из-за карантина в Польше потерял работу и срочно ищет новую. Среди таких есть, к примеру, молодые семейные пары. Они считают, что в Украину сейчас им возвращаться не смысла, так как в Польше будет проще устроиться куда-то еще, чем начинать поиски с нуля в Украине.

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