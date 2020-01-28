"Няня на двоих": Милованов отшутился о помощи для инвесторов в Украине

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство Украины будет оказывать поддержку всем видам бизнеса, а не только крупным инвесторам с портфелем от 100 млн долларов.

"Если у вас есть 90 млн инвестиций – найдите друга, у которого есть 10 – и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", – пошутил он в эфире ICTV, отвечая на вопрос, какое будет отношение к инвесторам с 90 млн вложений.

Министр также не считает, что выделение персональных менеджеров для крупных инвесторов создает неравные права для ведения бизнеса в Украине.

"Давайте будем честными, в любой стране, в зависимости от уровня инвестиций внимание правительства к инвестору усиливаться. Президент или премьер-министр любой развитой страны вероятно встретится с инвестором, который вложит не 100 млн, а 10 млрд. С радостью встретится, но с группой инвесторов, которые будут вкладывать меньше. Так же и мы", – добавил Милованов.

По его словам, правительство будет оказывать поддержку всем видам бизнеса в Украине.

"Мы готовы работать и поддерживать всех, мы делаем конкретные вещи для тех у кого меньше суммы инвестиций, или кто только хочет начать свой бизнес. Например программа "5-7-9", кредитования для малого и среднего бизнеса", – резюмировал Милованов.

Украина будет оказывать поддержку всем видам бизнеса, а не только крупным инвесторам с портфелем от 100 млн долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в Украине необходимо снизить налог на доходы физических лиц. Основной ставкой НДФЛ с 2016 года является 18%.

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