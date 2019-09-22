Новый отопительный сезон: когда начнется и в каких городах под угрозой срыва

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября, передает "24 канал".

"До 20 сентября 2019 года профильные ведомства должны доложить об обеспечении подготовки к отопительному сезону, в частности о четком графике накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. В дальнейшем должен проводиться еженедельный мониторинг", – отмечал глава государства.

Украинское законодательство предусматривает, что отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.

При этом "Нафтогаз" предупредил 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

В частности, отопительный сезон может сорваться в следующих городах:

Винница

Могилев-Подольский

Днепр

Желтые Воды

Каменское

Магдалиновка

Новомосковск

Павлоград

Кривой Рог

Бахмут

Краматорск

Новгородское

Яковлевка

Мариуполь

Житомир

Новогуйвинское

Бердянск

Беленькое

Ивано-Франковск

Калуш

Тысменица

Киев

Белая Церковь

Богуслав

Бородянка

Боярка

Бровары

Бурты

Васильков

Вышгород

Ирпень

Коцюбинское

Малая Ольшанка

Переяслав-Хмельницкий

Ржищев

Сквира

Софиевская Борщаговка

Чубинское

Кропивницкий

Светловодск

Первомайск

Северодонецк

Львов

Яворов

Червоноград

Николаев

Одесса

Подольск

Раздельная

Таирово

Усатово

Беляевка

Ильичевск

Овидиопольский

Полтава

Лубны

Кременчуг

Ровно

Острог

Сумы

Конотоп

Ахтырка

Ромны

Шостка

Харьков

Рогань

Чугуев

Херсон

Олешки

Дунаевцы

Изяслав

Хмельницкий

Шепетовка

Черновцы

Чернигов

Нежин

Черкассы

Смела

В Украине в ряде городов возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

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