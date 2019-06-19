Нефть резко взлетела в цене: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в среду, 19 июня, резко выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,18 доллара за баррель, что на 2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 3,9% – до 54,03 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 2,2% до 58,41 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
В частности, цены росли на заявлении президента США Дональда Трампа, который пообещал провести расширенную встречу с председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии, передает "Интерфакс".
Рынки с оптимизмом восприняли эти слова как сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.
"Цены на нефть могут вырасти на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров", – резюмировал экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли.
Цены на нефть снизились
Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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