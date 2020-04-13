Нефть подскочила в цене после соглашения ОПЕК+

Нефть, начав сессию с резких скачков, подорожала в понедельник, 13 марта на 3-4%, после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на утро понедельника составила $32,42 за баррель, что на 3,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%. Фьючерсы WTI на май выросли в цене к этому времени на 3,78% - до $23,62 за баррель.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. Добычу нефти сократят на 9,7 млн баррелей в сутки.

Подчеркнем, что участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики. 10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

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