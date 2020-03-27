Нефть Brent снова подешевела, несмотря на все стремления правительств

Мировые цены на нефть в пятницу, 27 марта, утром замедлили падение, поскольку инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,8% — до $26,13 за баррель. А вот майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли — на 0,62%, до $22,74 за баррель.

Тем временем, согласно данным торгов, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $26 за баррель.

Инвесторы оценивают новости о том, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.

Страны "большой двадцатки" пообещали в четверг вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии. При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.

"США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире. В конечном счете, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса", — заявили аналитики Capital Economics.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!