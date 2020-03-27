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27 марта • обновлено в 10:49
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Нефть Brent снова подешевела, несмотря на все стремления правительств

3.5т
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Мировые цены на нефть в пятницу, 27 марта, утром замедлили падение, поскольку инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,8% — до $26,13 за баррель. А вот майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли — на 0,62%, до $22,74 за баррель.

Нефть Brent снова подешевела, несмотря на все стремления правительств
Нефть Brent снова подешевела, несмотря на все стремления правительств

Тем временем, согласно данным торгов, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $26 за баррель.

Инвесторы оценивают новости о том, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.

Страны "большой двадцатки" пообещали в четверг вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии. При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.

"США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире. В конечном счете, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса", — заявили аналитики Capital Economics.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
рынок нефть
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