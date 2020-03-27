Нефть Brent снова подешевела, несмотря на все стремления правительств

Мировые цены на нефть в пятницу, 27 марта, утром замедлили падение, поскольку инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,8% — до $26,13 за баррель. А вот майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли — на 0,62%, до $22,74 за баррель.
Тем временем, согласно данным торгов, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $26 за баррель.
Инвесторы оценивают новости о том, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.
Страны "большой двадцатки" пообещали в четверг вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии. При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.
"США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире. В конечном счете, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса", — заявили аналитики Capital Economics.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
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