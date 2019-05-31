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МирСпорт

/Новости экономики

"Нечего есть": Лукашенко рассказал, как "кинули" Беларусь

2.3тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну "кинули" с советскими рублями.

"У нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями", – заявил Лукашенко в интервью Sputnik Беларусь.

По его словам, Минску обещали, что с советской рублевой системы страны СССР не будут выходить.

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"Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили", – подчеркнул Лукашенко.

"Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания", – резюмировал он.

Президент Беларуси заявил, что Минску должны очень много миллиардов

Президент Беларуси заявил, что Минску должны очень много миллиардов

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко может перейти к наступлению на Кремль из-за поступления загрязненной российской нефти в нефтепровод "Дружба".

В частности, белорусский лидер может потребовать у Москвы материальную компенсацию за порчу нефтепровода и приступить к его ремонту в любой момент, когда в Кремле не прислушаются к его просьбам и решат притормозить очередной кредит, отметил украинский публицист Виталий Портников.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Santi Amonito
Santi Amonito
А чего скеглить - "вступили" в "союзное государство" с таежной ымперией "вонючего сарая", переходите на ее "деревянные" губли, а после этого переведите их в банки Америки и ЕС и закройте границу на замок...... - быларуси больше нет и лыкошенки тоже.
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