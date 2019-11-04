"Не смогут без Украины": в России озвучили серьезные проблемы газопровода Путина

Российская Федерация не сможет полностью отказаться от украинского транзита, несмотря на строительство "Северного потока-2".

"Во-первых, поставкам газа требуется гибкость, которую балтийские трубы обеспечить не способны. А во-вторых, "Газпром" не может использовать весь потенциал "потоков", поскольку ему мешает его статус монополиста", – сообщил российский экономический аналитик Михаил Крутихин, передает Forbes.

По его словам, "третий энергетический пакет" ЕС и особенно недавно скорректированная в его составе Газовая директива ставят российскую компанию перед необходимостью радикально пересматривать модель поведения на газовом рынке Европы.

Крутихин напомнил, как по жалобе Польши европейский суд ограничил право "Газпрома" монопольно прокачивать газ по немецкому газопроводу OPAL.

Объемы, которые были сняты с этого газопровода, пошли по старому мощному и гибкому маршруту через Украину.

"Аналогичная судебная коллизия ждет и газопровод EUGAL, который рассчитан на прием газа из "Северного потока-2", – резюмировал российский экономический аналитик.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Российская Федерация не сможет полностью отказаться от украинского транзита, несмотря на строительство "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!