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4 ноября • обновлено в 17:07
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"Не смогут без Украины": в России озвучили серьезные проблемы газопровода Путина

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Российская Федерация не сможет полностью отказаться от украинского транзита, несмотря на строительство "Северного потока-2".

"Во-первых, поставкам газа требуется гибкость, которую балтийские трубы обеспечить не способны. А во-вторых, "Газпром" не может использовать весь потенциал "потоков", поскольку ему мешает его статус монополиста", – сообщил российский экономический аналитик Михаил Крутихин, передает Forbes.

По его словам, "третий энергетический пакет" ЕС и особенно недавно скорректированная в его составе Газовая директива ставят российскую компанию перед необходимостью радикально пересматривать модель поведения на газовом рынке Европы.

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Крутихин напомнил, как по жалобе Польши европейский суд ограничил право "Газпрома" монопольно прокачивать газ по немецкому газопроводу OPAL.

Объемы, которые были сняты с этого газопровода, пошли по старому мощному и гибкому маршруту через Украину.

"Аналогичная судебная коллизия ждет и газопровод EUGAL, который рассчитан на прием газа из "Северного потока-2", – резюмировал российский экономический аналитик.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Российская Федерация не сможет полностью отказаться от украинского транзита, несмотря на строительство "Северного потока-2"

Российская Федерация не сможет полностью отказаться от украинского транзита, несмотря на строительство "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Согласно европейской энергетической хартии ,к которой Украина обязалась присоединиться до января 2020г транзитные мощности должны выставляться на аукцион и все желающие могут резервировать мощности на тот объём и срок который необходим ! Вот только одна беда ,вход в украинскую гтс только со стороны России ! Так кто будет резервировать мощности украинской гтс?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Для всех этих пальцем деланных экспердов с украинскими корнями 1.) цена продукта зависит от себестоимости.2)одним из столпов себестоимость являются энергозатраты.3)С 1 декабря 2019 года в Китай по СИЛЕ СИБИРИ потечетрусский газ 40 млр кубов ежегодно4) У Китая рабочие руки дешевле чем в ЕС. А газ был сниженнымй дороже5.) Чтоб как то конкурировать с Китаем энергозатраты нужно уменьшить до минимума.6) русский газ самый дешевый7)В Китай русский газ идёт без транзитных затрат,в силу соседства значит газ дешевле..8)Украина с Польшей в силу жадности врожденной хапает на транзите слишком много... Вывод сделали 5ведүщих энергетических компаний ЕС.Это он сделали СП2Поэтому ему быть полюбому.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Россия постоянно заявляет о том что готова сохранить транзит через территорию Украины. однако при этом выдвигаются вполне резонные требования. если ответственные, украинские лица не включат мозги и не договорятся с Россией, то транзита, на невыгодных для России условиях, не будет.
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