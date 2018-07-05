"Сам себе хозяин": Цукерберг разгневал акционеров Facebook

Шесть крупных акционеров Facebook, владеющих акциями в общей сложности на сумму $3 млрд, хотят сместить основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга с его поста.

Как сказано в материале "Деловой столицы", вместо него планируют поставить некого независимого управленца.

"Хотя Facebook стабильно показывает растущую прибыльность, инвесторы компании недовольны чрезмерно авторитарным, по их мнению, стилем управления, который демонстрирует Цукерберг", - сказано в статье.

Стоит отметить, что за последние месяцы компанию сопровождает целая череда скандалов - от подозрений во вмешательстве в американские выборы и передачи личных данных пользователей компании Cambridge Analytica до прекращения разработки дрона Aquila, который должен был, работая от солнца, раздавать интернет жителям удаленных регионов.

Марк Цукерберг ТАСС

"Дело в том, что Марк управляет компанией практически единолично, не слушая других акционеров. Такую возможность ему дает структура правления Facebook", - поясняет издание.

Цукербергу принадлежит 28,2% акций компании. Еще 71,8% акций класса "A" принадлежит институциональным инвесторам, самые крупные из которых - The Vanguard Group, BlackRock, FMR, State Street Corporation, T. Rowe Price.

Однако акции есть двух типов, "А" и "В", причем привилегированные акции класса "В" дают в 10 раз больше голосов, чем акции класса "А". Марк имеет более 75% акций "В", что дает ему 57% голосов в компании при принятии важных решений.

Отмечается, что инвесторы начали скоординированные действия, конечная цель которых - радикально изменить систему управления компанией (отказаться от акций двух классов) и заменить Цукерберга на независимого топ-менеджера, который был бы полностью подконтролен Совету акционеров.

Издание отмечает, что ради достижения этой цели акционеры готовы использовать разные способы давления, от выступлений на собраниях топ-менеджмента и в СМИ - и до подачи исков в суды по различным поводам.

"Он не отчитывается ни перед кем, ни перед правлением, ни перед инвесторами, что является плохой корпоративной практикой. Глава Facebook сам себе хозяин, что в итоге пагубно отражается на компании", - считает инвестор компании Майкл Фрерикс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Facebook призналась в том, что передавала другим компаниям личные данные пользователей.