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Не Google: назван самый дорогой бренд в мире

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Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google.

Об этом свидетельствуют данные BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, передает "Интерфакс-Украина". Стоимость бренда Amazon, который за последние годы превратился в "бренд-экосистему" и расширился на новые сегменты рынка, выросла за год в полтора раза — до $315 млрд. В 2018 г. Amazon был на 3-м месте в списке.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple ($309,5 млрд), а вот Google опустился на 3-ю позицию ($309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Всего в рэнкинге этого года — 15 китайских компаний, в 2019-м в него вошли служба вызова такси Didi Chuxing и производитель телефонов Xiaomi.

Amazon

Amazon

burguasia.com

Новости
Microsoft потеряла позиции: названа самая дорогая компания в мире

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. При этом учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей. Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется ежегодно с 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Microsoft опережала Amazon в рейтинге самых дорогих компаний в мире.

После публикации квартального отчета акции Amazon упали на 7%, а стоимость компании снизилась до 805 млрд долларов. В то же время акции Microsoft выросли на 1,1%, а капитализация достигла 823 млрд долларов.

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Место
США
Теги
AmazonGoogleApple
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