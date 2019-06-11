Не Google: назван самый дорогой бренд в мире

Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google.

Об этом свидетельствуют данные BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, передает "Интерфакс-Украина". Стоимость бренда Amazon, который за последние годы превратился в "бренд-экосистему" и расширился на новые сегменты рынка, выросла за год в полтора раза — до $315 млрд. В 2018 г. Amazon был на 3-м месте в списке.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple ($309,5 млрд), а вот Google опустился на 3-ю позицию ($309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Всего в рэнкинге этого года — 15 китайских компаний, в 2019-м в него вошли служба вызова такси Didi Chuxing и производитель телефонов Xiaomi.

Amazon burguasia.com

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. При этом учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей. Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется ежегодно с 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Microsoft опережала Amazon в рейтинге самых дорогих компаний в мире.

После публикации квартального отчета акции Amazon упали на 7%, а стоимость компании снизилась до 805 млрд долларов. В то же время акции Microsoft выросли на 1,1%, а капитализация достигла 823 млрд долларов.

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