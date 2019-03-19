Насиров предложил создать в Кабмине новые министерства

В Кабинете министров Украины для решения стоящих перед страной приоритетных задач необходимо создать ряд новых министерств.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV кандидат в президенты Украины, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Он перечислил направления, которым правительство уделяет недостаточно внимания.

В частности, Насиров выступил за создание Министерства промышленности.

"Ведь потом будет вопрос – министерства нет, потому что нет промышленности, а промышленности нет, потому что нет министерства. Если мы говорим, что мы хотим развивать предпринимательскую деятельность, производство, промышленность, следовало бы сосредоточиться на этих вопросах. Надо, чтобы в правительстве было конкретное направление и конкретные люди, которые за это отвечает", – подчеркнул он.

Глава ГФС также считает нужным сформировать Министерство торговли.

"Сейчас все якобы находится в Министерстве экономики, но если Минэкономики не слишком концентрируется на этих вопросах, важных для страны, тогда надо создавать", – отметил он.

Роман Насиров

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГФС Роман Насиров также предложил сделать английский язык вторым государственным в Украине.

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