Налоговая война России с Беларусью: Москва накинулась с новыми обвинениями

Россия в очередной раз обвинила власти Беларуси в реэкспорте санкционных продуктов из третьих стран под видом белорусских товаров.

Российский посол в Минске Михаил Бабич заявил, что из-за подобных действий Москва регулярно теряет сотни миллионов долларов, передает "Интерфакс".

"Россия продолжает терять сотни миллионов долларов из-за поставок санкционной продукции из третьих стран под видом продукции Республики Беларусь, от так называемого лжетранзита, контрабандных поставок, от манипуляций с занижением НДС", — заявил он.

По его словам, закрыть существующие лазейки не удалось и они продолжают активно работать.

Россия, по словам посла, готова воздействовать на Беларусь с помощью законодательных нововведений, акцизных и таможенных изменений, а также правоохранительными мерами в отношении нарушителей. Однако все действия будут неэффективны, если их не поддержит белорусская сторона.

"Рассчитываем, что наши коллеги нас в этом поддержат, и в 2019 году мы тоже должны существенно повлиять на решение этой проблемы", — отметил Бабич.

По его словам, с 2019 года вся продукция, поступающая на территорию России через Беларусь, будет отслеживаться в системе контроля за оборотом продуктов под названием "Меркурий". Она должна поспособствовать тому, чтобы таможенники обеих стран видели всю цепочку происхождения товара.

Лукашенко и Путин UDF.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решение совершить налоговый маневр в нефтяной сфере — за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых. В результате значительно вырастут цены на нефть.

Маневр в РФ без компенсации обойдется бюджету Беларуси в 2019 году потерями в $300 млн, и каждый год эти потери будут расти еще на $300 млн: $600 млн — в 2020 году, $900 млн — в 2021 году и т. д. Потери бюджета возникают из-за сокращения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

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